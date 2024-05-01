Azentio Software 在 IBSi Digital Banking Awards 2024 評選中榮獲三項殊榮

Azentio 獎項

中小企業/企業銀行業細分市場數碼徽章獲獎者

中東及非洲地區數碼徽章獲獎者

合規管理細分市場數碼徽章獲獎者

Azentio 榮獲中小企業/企業銀行業細分市場優勝獎和中東及非洲地區優勝獎，是因其在加納最大的銀行之一 Consolidated Bank Ghana Limited (CBG) 成功實施了 Azentio ONEBanking 數碼貸款平台。CBG 利用 Azentio ONEBanking 無縫整合了數碼流程和網上服務，從而透過便利、安全和高效的銀行解決方案提升了客戶體驗。這一數碼轉變不僅簡化了銀行的營運，亦強化了實現對加納銀行業現代化的承諾。

Azentio 憑藉其 Azentio ONEBanking 金融犯罪管理 (FCM) 平台，為沙地阿拉伯王國 (KSA) 領先的伊斯蘭投資管理解決方案提供商 Albilad Capital 實現了技術效益的最大化，因而獲得合規管理細分市場優勝者。Azentio FCM 已成為 Albilad Capital 合規策略的重要支柱，提供了監管合規性、營運靈活性和成本效益的整合。Azentio FCM 的強大功能和無縫整合不僅強化了 Albilad Capital 的合規框架，還使其成為地區金融領域值得信賴的一員。

IBS Intelligence 研究與數碼資產總監 Nikhil Gokhale 表示：「恭喜 Consolidated Bank Ghana 和 Azentio 在 IBSi Digital Banking Awards 2024 評選中獲獎。透過使用 Azentio ONEBanking，CBG 徹底改變了其營運方式，提高了客戶服務和營運效率。其數碼創新策略方針確保了其在金融領域的持續成長和競爭力。

同時，Albilad Capital 和 Azentio 亦榮獲了「最佳合規」獎。Albilad Capital 採用 Azentio ONEBanking 金融犯罪管理系統後，大幅提高了合規性、效率和成本效益，」Nikhil 續稱。「該解決方案與沙地阿拉伯貨幣管理局 (SAMA) 指導方針的整合確保了對反洗錢政策的嚴格遵守，並樹立了企業信譽。」

Azentio Software 財務總監 Gaurav Kedia 評論說：「全球知名的 IBSi 授予 Azentio 多項榮譽，我們在深感自豪的同時亦保持謙卑心態，因為我們專注於透過創新技術解決方案為客戶帶來巨大價值。Azentio ONEBanking 數碼貸款可為擴充性、合規性和數碼化提供最大的支援，其高階雲端原生、自動可擴充、低程式碼/無代碼，以及 API 支援功能可為我們的客戶和客戶的客戶提供優質服務，並完全改變端對端的貸款流程。此外，Azentio ONEBanking FCM 是一個高度參數化、適合各個領域的平台，其涵蓋全面的反洗錢解決方案和 AI 驅動的分析及調查工具。這些工具提供重要的可操作情報，以有效偵測和預防洗錢及詐欺活動。顯然，Azentio 助力其客戶引領現代化、轉型和創新之路。」

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關於 Azentio Software

Azentio 為亞太地區、中東、非洲以及印度的銀行、金融服務供應商和保險公司提供關鍵任務軟件產品。同時亦向中端市場企業提供 ERP 解決方案。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd