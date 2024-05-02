語言人工智能公司有光科技完成B輪融資以拓展亞太區業務

有光科技憑藉優秀的往績，加上這次在新加坡設立海外辦公室即獲新加坡政府的認可。有光科技今年三月獲新加坡通訊及新聞部（MCI）豁下的資訊通信媒體發展局（IMDA）頒發認證，突顯該公司產品的成熟度和可信度，適用處於新加坡及鄰近國家正尋求創新及具彈性的語言AI方案以應付業務關鍵需求的企業和政府機構。

有光科技研發專門技術應對亞洲獨特語音和語言挑戰

在新加坡和其他亞洲地區等多語言環境中，話者經常於對話中切換不同語言，並會使用當地方言和口音。傳統的語音識別技術於這些複雜的語言環境下難以有效發揮。同時，一般對話中可能涉及多人同時說話，有光科技集中開發混合語言語音識別及話者分離技術，讓電腦系統能夠理解這些環境中真實人類對話的微妙變化。有光科技的語音引擎能自動識別同一段對話中多種語言的夾雜、混合和轉換，語音識別準確度達至90%以上，成為全球業內最準確的引擎提供商之一。截至今天，有光科技所支援的語言包括英語、普通話、馬來語、印尼語、廣東語、台語、越南語、泰語、菲律賓語、日語、法語、泰米爾語及烏都語。

於合規科技和財富科技中運用語言人工智能增強合規性和客戶體驗

金融服務業的合規性對行業內所有參與者都至關重要，金融機構必須尋找新方法，以最有效率的方式遵守最新及更嚴格的合規要求。例如銀行需要確保客戶經理與客戶之間的互動符合相關法例、守則及標準。現時產品適用性評估、風險評估、風險披露等相關合規要求日益複雜。可是，以人手逐一分析排山倒海的銷售對話錄音往往涉及大量人力資源及高昂的成本，而且存在意外遺漏重要資訊的風險。

有光科技的旗艦互動分析系統 Callinter 利用人工智能自動分析這些銀行與客戶的對話錄音，自動標記出可能包含錯誤、失當、或不當銷售行為的錄音，並通報風險及合規部門作更仔細的檢查。Callinter可以24x7全天候運作，協助銀行實時一小時內處理超過100小時的錄音，提升檢查覆蓋率達20倍，以及把合規檢查效率提高兩倍，以便銀行內部於事件通報後30分鐘內採取糾正措施。通過使用Callinter可助銀行節省數以百萬計的成本及人力資源，進一步提升內部銷售合規性和經濟效益。

透過從銷售對話提取有用訊息改善客戶體驗

除此之外，有光科技的人工智能互動分析平台更能從客戶的說話提取有用的資訊，歸納成具執行力的商業洞察。Callinter透過AI 全面分析銷售對話，為銀行及金融服務機構聯絡中心更快、更容易發現新話題、重覆話題及客戶情緒。當有客戶作出投訴的時候，分析平台可即時分析投訴背後的根本原因，並立即提示客服人員及時處理狀況。有光科技的人工智能互動分析更可從客戶對話找出新的銷售機會。平台可透過分析及學習客戶偏好、需求及反饋的大數據，為銀行及金融服務機構的不同部門提供改善產品和服務的建議，而銷售部門則可利用數據驅動決策完善銷售過程、制定交叉及追加銷售策略和積極回應客戶需要。基於這些洞察結果，金融機構可完善服務以提升顧客滿意度、更詳盡地了解客戶的需要及提供更貼切的個人化服務。

利用人工智能打擊詐騙和保障社會利益

銀行及政府機構均一直緊貼詐騙手法的趨勢發展以防範日益嚴重的詐騙及電騙案。有光科技於兩方面協助相關機構打擊騙案。首先，金融機構現存的聯絡熱線或渠道，因大量騙案或懷疑非法活動的查詢及舉報而大大加重通話量。有光科技的Callinter可自動偵測相關電話對話，確保風控部門以最快的速度解決最迫切的查詢。系統中的實時分析功能可減少一半相關部門的匯報時間。另外，Callinter 亦利用語音識別偵測騙徒身分，甚至透過分析說話句型模式、關鍵字眼及字句追蹤犯案者所屬的集團。

有光科技和政府部門緊密合作以人工智能科技辨認坊間常見的詐騙模式。Callinter可應用於罪案調查過程中準確分析對話錄音，於檢控程序中用作鑑定證據。與此同時，有光科技研發團隊亦一直積極研究應用AI科技去偵測藉深偽科技（Deepfake）而產生的網絡騙案及攻擊。

有光科技聯合創辦人兼行政總裁溫豪夫博士說：「我們十分高興獲得Openspace Ventures、滙豐集團及Greater Good Investment的大力支持，這將成為我們進軍充滿活力的亞太區市場的重要動力。我們亦感謝現有投資者維港投資及Saltagen Ventures一直以來對有光科技的信任。這次開設新加坡辦公室，加上團隊擁有多語言和混合語言語音識別的專業技術，我們已準備好為亞太區客戶繼續創新及提供具影響力的方案，以滿足區內客戶不斷變化的需求。」

Openspace Ventures亦對有光科技的增長軌道表示信心。「有光科技對科技革新的貢獻及其團隊一直以來在AI領域上的成就，使他們成為一個令人興奮的投資機會。我們相信有光科技拓展亞太區市場將開啟新的成長道路，並鞏固該公司於人工智能行業內的領導地位。」Openspace Ventures的合夥人Jessica Huang Pouleur說。

滙豐創新、風投、數字合作主管Ian Glasner對今次的投資表示：「人工智能提供了巨大的契機去完善工作和服務客戶的方式。我們深信，有光科技的語言人工智能科技有助進一步提升本行運作及客戶服務。我們很高興支持香港科技生態圈的發展，並期待見證有光科技取得成功。」

由全球成衣製造業領導者晶苑國際集團共同創辦人羅樂風夫婦所創立的Greater Good Investment很高興與一眾尊敬的投資者聯手推動有光科技開展下一個旅程。羅樂風夫婦表示：「有光科技貫徹始終為客戶提供創新和具開創性的技術。我們很高興能成為這個充滿活力和前景的企業的一分子。」

隨著完成這輪融資金和啟動公司的擴張策略，有光科技準備開拓新的領域並繼續其創新之旅，鞏固其作為語言人工智能技術全球先驅的地位。

新聞圖片：https://bit.ly/4aXcoJh

關於有光科技

始立於2015年，有光科技是一間語言人工智能公司，專精於語音識別、話者分離、聲紋驗證及自然語言處理(NLP)技術，以多語種語言處理和分析為技術焦點。有光科技的人工智能方案已被廣泛應用於多個行業的大型企業包括銀行及金融服務行業、保險業、電信業、公用事業、政府、主管機關及公共服務行業。

SOURCE 有光科技