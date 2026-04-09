科倫博泰獲香港聯交所批准股票代碼移除「B」標記，邁入發展新階段

成都2026年4月9日 /美通社/ -- 2026年4月9日，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「科倫博泰」或「公司」，6990.HK）宣佈，公司根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第18A.12條提出申請後，香港聯交所已批准其不適用上市規則18A.09至18A.11條。因符合上市規則的相關規定，公司經香港聯交所批准於2026年4月14日正式將「B」標記從股票代碼中移除。此舉標誌着科倫博泰在核心經營指標上已達到更高標準，正式邁入全新發展階段。

這一「全新發展階段」的核心內涵，體現在產品研發高效落地、海外合作成果兌現以及創新資產迭代升級三大維度：

產品上市駛入「快車道」，落地效率顯著提升：上市三年內，科倫博泰已成功推動4款產品8項適應症獲批上市，3款產品5項適應症納入國家醫保目錄，打通了從藥物研發至商業化生產的完整閉環。依託這一「端到端」藥物開發體系，公司將高效推動後續管線的研發上市，切實滿足腫瘤等重大疾病領域的未竟之需。

海外合作穩步推進，全球化成果即將兌現：公司持續深化海外佈局，已與默沙東、Crescent Biopharma等多家國際藥企建立合作，有序推進合作產品的全球化開發。其中，合作方默沙東圍繞蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT，佳泰萊®）佈局了17項全球性III期臨床研究，這些研究即將進入數據讀出階段，有望迎來里程碑式的成果爆發。

創新資產持續升級，從同類最佳（BIC）到同類首創（FIC）：基於領先的ADC及新型偶聯藥物、大分子與小分子三大技術平台，公司構建了差異化創新管線。 以蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT，佳泰萊®）為代表 的潛在BIC藥物已展現出全球競爭力；在此基礎上，公司前瞻性佈局了一系列融合新靶點、新機制、新技術的潛在FIC藥物，不斷拓展源頭創新的邊界，為長期可持續發展注入強勁動力。

科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「很高興看到科倫博泰符合香港聯交所上市規則的相關要求，從股票代碼中移除『B』標記，這充分體現了我們強大的醫藥創新與價值兌現能力。基於穩健的財務狀況與堅實的資金實力，公司將不斷豐富創新且互補的產品管線，加速產品的開發進程，在惠及廣大患者的同時為股東持續創造價值。」

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK）是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30餘個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10餘個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDCTM，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。

SOURCE 科倫博泰