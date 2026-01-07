BABYMONSTER沸騰小巨蛋 巡演終站熱力難忘

深圳2026年1月7日 /美通社/ -- BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 2026 IN TAIPEI由主辦單位TME live聯合 YG娛樂共同呈現，BIG ART支持，OPPO、HOPEGOO贊助。BABYMONSTER於2026年1月2日至3日連開兩場，在小巨蛋隆重舉行并成功完成演出。現場多重亮點交織，氣氛持續高漲，再次展現了BABYMONSTER的舞臺魅力。

延續此前巡演的火爆人氣，本站門票開售即迅速售罄。連續兩晚，場館座無虛席。自去年11月從日本千葉啟程，歷經名古屋、東京、神戶與曼谷六城十二場的旅程，在此站溫暖的歡呼中，於新年伊始暫告一段落。

演出當晚，粉絲們以整齊的應援將小巨蛋化為熱情洋溢的"怪獸星球"。開場舞臺以榮登Oricon榜首的《WE GO UP》拉開序幕。BABYMONSTER以震撼的現場演唱實力與充滿能量的表演瞬間點燃全場。當《SHEESH》和《DRIP》等熱門歌曲登場時，現場觀眾集體起立齊聲合唱，將氣氛推向高潮。

作為迷你專輯《WE GO UP》發行後的首輪巡演，BABYMONSTER通過《PSYCHO》、《SUPA DUPA LUV》、《WILD》等本次公演中呈現的精彩舞臺，展現出更濃郁的音樂色彩與全新魅力，延續著現場熱潮。

主辦方與YG協力，為觀眾打造了全方位的沉浸式體驗。演出前，全城已被"怪獸"包圍——小巨蛋天幕輪播演唱會影片，捷運站內巡迴播放BABYMONSTER熱門歌曲，捷運車廂內也佈滿成員視覺照片，讓粉絲從出行起便感受到濃厚的演出氛圍。

而場館內的設計更具巧思。演出環節，漫天飄落的是本站專屬的小怪獸形狀紙花，引發全場歡呼。主辦方為VIP觀眾精心準備了具有紀念意義的專屬鐳射卡以及專屬禮包，禮包內含實用且具紀念意義的周邊組合，包括透明收納袋、襪子、貼紙組以及零錢袋，讓粉絲能將巡演的熱情回憶隨身攜帶。燈光、鐳射、現場樂隊的激昂演奏緊密配合，將舞臺表現力烘托至頂峰。

更讓成員驚喜的是，主辦方在後臺為BABYMONSTER精心準備了豐富的當地特色美食與棉花糖車，讓她們在演出之餘也能感受臺北的溫暖與美味。從經典小喫到暖心甜品，這些貼心安排讓成員們在緊湊行程中得以放鬆與補充能量，也被粉絲們親切稱為"最有愛的安排"。

隨著此次演出圓滿落幕，BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 2026 IN TAIPEI不僅再次印證BABYMONSTER作為全球矚目新星的舞臺實力與號召力，也為這場跨越冬日的巡迴之旅畫上了溫暖的句點。而對BABYMONSTER與MONSTIEZ來說，屬於她們的舞臺故事，永遠值得期待下一篇章。

SOURCE TME live