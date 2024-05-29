Bankai Group 總裁兼行政總裁 Bankim Brahmbhatt 連續第二年入選 Capacity 的 Power 100 名單

自 2000 年以來，Capacity Media 一直是影響電信行業的新聞和活動來源，因此 Power 100 名單備受追捧。該名單聚焦業界最具影響力的領導者，他們推動創新和進步。

心懷感恩並持續專注於進步

Brahmbhatt 先生表示：「連續第二年入選 Power 100 名單是莫大的榮幸。在 Bankai Group，我們渴望突破電信領域的極限，這一直是推動我們的動力。」

Bankai Group 行銷總監 Raghavendra Hunasgi 博士亦有同感，他補充道：「Brahmhatt 先生對未來的前瞻性指引會持續成為 Bankai Group 成功的推動力。這項殊榮充分證明了他卓越的領導能力。」

三十年的開創性解決方案

Bankai Group 不斷為電信和金融科技行業開創安全和可擴展的解決方案。他們已成為語音和短信服務領域的領導者，同時亦在開發現今最安全的金融科技平台。對卓越的堅定承諾確保 Bankai Group 保持行業領先地位。

透過創新增強企業的能力

在 Brahmhatt 先生的持續領導下，Bankai Group 已準備好率先展開突破性舉措。他們透過提供尖端連接和下一代數碼轉型解決方案，增強全球企業的能力。

關於 Bankai Group：

Bankai Group 是電信、金融科技和企業諮詢領域的全球領導者。過去三十年來，他們一直在提供突破性的全球批發語音、VAS 和電信技術。除了在語音領域處於領先地位，Bankai 亦是金融科技創新者，為銀行和金融機構開發尖端解決方案。Bankai 還籌劃了專門的研發及深技術實驗室，讓企業的人工智能願景變為現實。

關於 Capacity：

Capacity Media 是電信批發業者和服務提供商市場的知名新聞和活動來源。他們的產品組合包括《Capacity》雜誌、新聞門戶網站、電信商目錄，以 及24 個全球活動，例如 Capacity Europe、國際電信週 (ITW) 和全球電信商大獎 (Global Carrier Awards)。

SOURCE Bankai Group