Bankai Group 總裁兼行政總裁 Bankim Brahmbhatt 連續第二年入選 Capacity 的 Power 100 名單
29 5月, 2024, 09:00 CST
紐約2024年5月29日 /美通社/ -- Bankai Group 具有卓識遠見的總裁兼行政總裁 Bankim Brahmbhatt 先生再度登上 Capacity Media 著名的 Power 100 名單，鞏固了他作為電訊巨人的地位。這項殊榮彰顯出 Brahmhatt 先生對塑造全球 ICT 基礎設施的未來所作出之不懈努力。
行業媒體表揚全球領導者
自 2000 年以來，Capacity Media 一直是影響電信行業的新聞和活動來源，因此 Power 100 名單備受追捧。該名單聚焦業界最具影響力的領導者，他們推動創新和進步。
心懷感恩並持續專注於進步
Brahmbhatt 先生表示：「連續第二年入選 Power 100 名單是莫大的榮幸。在 Bankai Group，我們渴望突破電信領域的極限，這一直是推動我們的動力。」
Bankai Group 行銷總監 Raghavendra Hunasgi 博士亦有同感，他補充道：「Brahmhatt 先生對未來的前瞻性指引會持續成為 Bankai Group 成功的推動力。這項殊榮充分證明了他卓越的領導能力。」
三十年的開創性解決方案
Bankai Group 不斷為電信和金融科技行業開創安全和可擴展的解決方案。他們已成為語音和短信服務領域的領導者，同時亦在開發現今最安全的金融科技平台。對卓越的堅定承諾確保 Bankai Group 保持行業領先地位。
透過創新增強企業的能力
在 Brahmhatt 先生的持續領導下，Bankai Group 已準備好率先展開突破性舉措。他們透過提供尖端連接和下一代數碼轉型解決方案，增強全球企業的能力。
關於 Bankai Group：
Bankai Group 是電信、金融科技和企業諮詢領域的全球領導者。過去三十年來，他們一直在提供突破性的全球批發語音、VAS 和電信技術。除了在語音領域處於領先地位，Bankai 亦是金融科技創新者，為銀行和金融機構開發尖端解決方案。Bankai 還籌劃了專門的研發及深技術實驗室，讓企業的人工智能願景變為現實。
關於 Capacity：
Capacity Media 是電信批發業者和服務提供商市場的知名新聞和活動來源。他們的產品組合包括《Capacity》雜誌、新聞門戶網站、電信商目錄，以 及24 個全球活動，例如 Capacity Europe、國際電信週 (ITW) 和全球電信商大獎 (Global Carrier Awards)。
SOURCE Bankai Group
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