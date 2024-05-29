Bankai Group 總裁兼行政總裁 Bankim Brahmbhatt 連續第二年入選 Capacity 的 Power 100 名單

新聞提供者

Bankai Group

29 5月, 2024, 09:00 CST

紐約2024年5月29日 /美通社/ -- Bankai Group 具有卓識遠見的總裁兼行政總裁 Bankim Brahmbhatt 先生再度登上 Capacity Media 著名的 Power 100 名單，鞏固了他作為電訊巨人的地位。這項殊榮彰顯出 Brahmhatt 先生對塑造全球 ICT 基礎設施的未來所作出之不懈努力。

行業媒體表揚全球領導者

Bankim Brahmbhatt, President and CEO of the Bankai Group.
Bankim Brahmbhatt, President and CEO of the Bankai Group.

自 2000 年以來，Capacity Media 一直是影響電信行業的新聞和活動來源，因此 Power 100 名單備受追捧。該名單聚焦業界最具影響力的領導者，他們推動創新和進步。

心懷感恩並持續專注於進步

Brahmbhatt 先生表示：「連續第二年入選 Power 100 名單是莫大的榮幸。在 Bankai Group，我們渴望突破電信領域的極限，這一直是推動我們的動力。」

Bankai Group 行銷總監 Raghavendra Hunasgi 博士亦有同感，他補充道：「Brahmhatt 先生對未來的前瞻性指引會持續成為 Bankai Group 成功的推動力。這項殊榮充分證明了他卓越的領導能力。」

三十年的開創性解決方案

Bankai Group 不斷為電信和金融科技行業開創安全和可擴展的解決方案。他們已成為語音和短信服務領域的領導者，同時亦在開發現今最安全的金融科技平台。對卓越的堅定承諾確保 Bankai Group 保持行業領先地位。

透過創新增強企業的能力

在 Brahmhatt 先生的持續領導下，Bankai Group 已準備好率先展開突破性舉措。他們透過提供尖端連接和下一代數碼轉型解決方案，增強全球企業的能力。

關於 Bankai Group：

Bankai Group 是電信金融科技和企業諮詢領域的全球領導者。過去三十年來，他們一直在提供突破性的全球批發語音、VAS 和電信技術。除了在語音領域處於領先地位，Bankai 亦是金融科技創新者，為銀行和金融機構開發尖端解決方案。Bankai 還籌劃了專門的研發及深技術實驗室，讓企業的人工智能願景變為現實。

關於 Capacity：

Capacity Media 是電信批發業者和服務提供商市場的知名新聞和活動來源。他們的產品組合包括《Capacity》雜誌、新聞門戶網站、電信商目錄，以 及24 個全球活動，例如 Capacity Europe、國際電信週 (ITW) 和全球電信商大獎 (Global Carrier Awards)。

SOURCE Bankai Group