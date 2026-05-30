浪凡任命Barbara Werschine為首席執行官

上海2026年5月31日 /美通社/ -- 全球奢侈品時尚集團復朗集團（Lanvin Group，紐約證券交易所股票代碼：LANV）今天宣布，巴黎歷史最悠久的高級定制時裝屋Maison Lanvin已任命Barbara Werschine為首席執行官(CEO)。

Werschine女士是國際奢侈品領域的卓越領導者，擁有超過二十年的品牌定位、產品戰略及零售轉型經驗。在加入Lanvin（浪凡）之前，她曾擔任法國品牌Eric Bompard的首席執行官，成功推動了該品牌的現代化轉型，並優化了其財務表現。此前，她曾在Hermès（愛馬仕）執行委員會任職，擔任皮具系列總監，並在Celine(思琳)、Louis Vuitton（路易威登）和Zadig & Voltaire（颯迪格）擔任過關鍵領導及發展職務。她還曾在McKinsey & Company（麥肯錫咨詢公司）擔任戰略顧問。

Werschine女士將負責主導浪凡品牌的全球戰略，加速其發展，並強化浪凡在國際舞台上的定位。此次任命體現了浪凡品牌開啟歷史新篇章的承諾，准備借此將其豐富的傳統底蘊與現代、雄心勃勃的增長勢頭相融合。

復朗集團簡介

復朗集團(Lanvin Group)是一家總部位於中國上海和意大利米蘭的全球領先奢侈品時尚集團，旗下管理Lanvin（浪凡）、Wolford（沃芙德）、Sergio Rossi（塞喬-羅西）和St. John Knits等標志性品牌。復朗集團依托其在奢侈品時尚領域獨一無二的行業領先合作伙伴戰略聯盟，通過戰略性投資和豐富的運營經驗，結合對全球增長最快的奢侈品時尚市場的深入理解與准入優勢，努力拓展旗下品牌組合的全球版圖，實現可持續增長。復朗集團股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為「LANV」。欲了解復朗集團更多信息，請訪問www.lanvin-group.com；如需查看復朗集團的投資者演示文稿，請訪問 https://ir.lanvin-group.com。

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