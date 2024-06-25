建構於Base，Unite與Syndicate合作推出應用於大規模用戶場景的移動遊戲L3測試網路

25 6月, 2024, 21:57 CST
- 基於Coinbase的Layer-2區塊鏈Base和OP Stack，Unite公佈了其L3 Alpha測試網路作為啟動規模化擴展解決方案開發的第一個里程碑。
- Alpha測試網路允許Unite開始在其移動遊戲中測試SDK，並連接到L3。
- Syndicate將對Unite L3鏈開發展開支持。
新加坡2024年6月25日 /美通社/ -- Unite，一家總部位於新加坡的大規模用戶鏈上移動遊戲基礎設施解決方案公司，宣布推出其L3區塊鏈Alpha測試網。該測試網基於Coinbase的Layer-2區塊鏈Base和OP Stack，是Unite L3鏈解決方案的關鍵組成部分，旨在支持大規模鏈上移動遊戲的有效運行和用戶的上鏈。由Coinbase Ventures、OKX Ventures、Solana Ventures、Superlayer和眾多投資機構支持，Unite正在幫助鏈上遊戲轉變為可規模化擴展、構建用戶和開發者友好的遊戲與開發環境，通過其端到端解決方案促進鏈上移動遊戲的可持續增長。
Unite L3 Alpha測試網是這一綜合解決方案的第一部分，標誌著Unite規模化擴展策略的啟動。測試網允許Unite開始測試其現有的在線移動遊戲（在Apple和Google應用商店可用）SDK，以連接到L3。此外，基於Syndicate提供的技術，Unite的解決方案將支持跨鏈狀態數據的中繼，以及鏈下到鏈上的數據傳輸、無需gas的鏈上遊戲體驗等。
「使用Base和OP Stack Rollups的測試網來本地運行Unite遊戲智能合約是L3開發的第一步。它允許我們為大規模用戶場景構建擴展解決方案。憑藉Base和Syndicate的技術，Unite L3鏈解決方案得以順利啟動。當然，Unite遊戲基礎設施的建設離不開社區的支持，我們將繼續與社區保持積極互動。」Unite的技術主管Mike Li說道。
基於領先的以太坊Layer-2區塊鏈網絡Base，Unite L3鏈將顯著受益於Base的可擴展Optimistic Rollup技術、與EVM兼容的便捷開發和低交易成本。Base為Unite提供了堅實的基礎，進一步擴展和集成其L3到完整的解決方案，該方案包括Unite Oracle節點、移動遊戲服務SDK、移動錢包SDK以及其去中心化的物理基礎設施（DePin）。
「我們很高興Unite在Base上推出Alpha測試網並擴展了移動遊戲經濟的潛力。Base為開發者提供了一個輕鬆創造和執行更多鏈上操作的途徑。Unite則站在使遊戲產業為消費者提供鏈上價值的前沿。」Base的創建者Jesse Pollak說道。
Unite L3鏈策略從經濟設計到實施均由Syndicate專業開發，Syndicate是L3鏈如Degen Chain、Ham Chain、Gold Chain等的背後基礎設施公司。Unite團隊和Syndicate正在共同努力，並將定期持續發布測試網的更新。未來測試網的Beta版本將包括用於移動遊戲基礎設施的最先進的排序技術以及Unite Oracle節點的早期版本。
「我們很高興與Unite合作，共同開創鏈上移動遊戲的未來。Unite的L3，結合其經驗豐富的團隊、移動遊戲SDK和Syndicate的下一代L3基礎設施，代表了以太坊將如何擴展並在未來幾年內幫助數百萬玩家上鏈。」Syndicate的聯合創始人Ian Lee說道。
了解更多關於Unite Alpha測試網的資訊，請訪問：https://testnet.unitescan.io/
關於Unite
Unite的使命是為應用於大規模用戶場景的Web3移動遊戲構建首個Layer 3區塊鏈解決方案，目標是將全球28億玩家和移動遊戲市場每年產生的900億美元收入引入Web3。專注於通過遊戲內價值反哺提升玩家體驗，Unite提供了一個全面的L3解決方案，包括鏈、客戶端、生態系統，及建立在數十億日活移動設備上的去中心化物理基礎設施（DePin）。由移動設備、遊戲和Web3基礎設施領域的資深人士創立，Unite正在引領移動遊戲玩法的創新變革。欲了解更多資訊，請訪問Unite的官方網站，關注我們的X，並加入Unite Discord社區。
關於Syndicate
Syndicate為開發者、平台和社區提供工具和基礎設施，以大規模構建強大的鏈上產品、體驗和經濟體。由Andresseen Horowitz、IDEO、Electric Capital、Variant、Coinbase、Kleiner Perkins等支持。了解更多關於Syndicate的資訊，請關注@syndicateio在X或@syndicate在Farcaster上的帳戶，或訪問syndicate.io。
SOURCE Unite
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