建構於Base，Unite與Syndicate合作推出應用於大規模用戶場景的移動遊戲L3測試網路

「使用Base和OP Stack Rollups的測試網來本地運行Unite遊戲智能合約是L3開發的第一步。它允許我們為大規模用戶場景構建擴展解決方案。憑藉Base和Syndicate的技術，Unite L3鏈解決方案得以順利啟動。當然，Unite遊戲基礎設施的建設離不開社區的支持，我們將繼續與社區保持積極互動。」Unite的技術主管Mike Li說道。

基於領先的以太坊Layer-2區塊鏈網絡Base，Unite L3鏈將顯著受益於Base的可擴展Optimistic Rollup技術、與EVM兼容的便捷開發和低交易成本。Base為Unite提供了堅實的基礎，進一步擴展和集成其L3到完整的解決方案，該方案包括Unite Oracle節點、移動遊戲服務SDK、移動錢包SDK以及其去中心化的物理基礎設施（DePin）。

「我們很高興Unite在Base上推出Alpha測試網並擴展了移動遊戲經濟的潛力。Base為開發者提供了一個輕鬆創造和執行更多鏈上操作的途徑。Unite則站在使遊戲產業為消費者提供鏈上價值的前沿。」Base的創建者Jesse Pollak說道。

Unite L3鏈策略從經濟設計到實施均由 Syndicate 專業開發，Syndicate是L3鏈如Degen Chain、Ham Chain、Gold Chain等的背後基礎設施公司。Unite團隊和Syndicate正在共同努力，並將定期持續發布測試網的更新。未來測試網的Beta版本將包括用於移動遊戲基礎設施的最先進的排序技術以及Unite Oracle節點的早期版本。

「我們很高興與Unite合作，共同開創鏈上移動遊戲的未來。Unite的L3，結合其經驗豐富的團隊、移動遊戲SDK和Syndicate的下一代L3基礎設施，代表了以太坊將如何擴展並在未來幾年內幫助數百萬玩家上鏈。」Syndicate的聯合創始人Ian Lee說道。

了解更多關於Unite Alpha測試網的資訊，請訪問： https://testnet.unitescan.io/

關於Unite

Unite的使命是為應用於大規模用戶場景的Web3移動遊戲構建首個Layer 3區塊鏈解決方案，目標是將全球28億玩家和移動遊戲市場每年產生的900億美元收入引入Web3。專注於通過遊戲內價值反哺提升玩家體驗，Unite提供了一個全面的L3解決方案，包括鏈、客戶端、生態系統，及建立在數十億日活移動設備上的去中心化物理基礎設施（DePin）。由移動設備、遊戲和Web3基礎設施領域的資深人士創立，Unite正在引領移動遊戲玩法的創新變革。欲了解更多資訊，請訪問Unite的 官方網站 ，關注我們的 X ，並加入Unite Discord社區 。

關於Syndicate

Syndicate為開發者、平台和社區提供工具和基礎設施，以大規模構建強大的鏈上產品、體驗和經濟體。由Andresseen Horowitz、IDEO、Electric Capital、Variant、Coinbase、Kleiner Perkins等支持。了解更多關於Syndicate的資訊，請關注 @syndicateio 在X或 @syndicate 在Farcaster上的帳戶，或訪問 syndicate.io 。

SOURCE Unite