Bata 透過策略性領導任命提升全球創意願景

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Bata Brands SA

19 12月, 2024, 20:20 CST

瑞士洛桑2024年12月19日 /美通社/ -- 全球鞋履與時裝領導品牌 Bata 欣然宣佈，任命 Miguel Esquide 為 Bata 設計總監。

這項重要加盟，標誌著 Bata 繼續與世界各地的現代受眾緊密聯繫，致力於創新和創造力。

Bata Elevates Global Creative Vision with Strategic Leadership Appointment
Bata Elevates Global Creative Vision with Strategic Leadership Appointment

Miguel 擁有二十年領導品牌的經驗，將成為塑造 Bata 創意方向和強化品牌形象的核心。

Miguel 的職業亮點包括共同創立奢侈品牌 1CONCEPT，該品牌以大膽的美學風格著稱，曾登上《Vogue》雜誌，並受到 Miley Cyrus 和 Rosalía 等文化偶像的推崇；此外，他還曾在 INDITEX 領導 Lefties、Zara 和 Pull&Bear 等主要品牌的鞋履設計和策略。他擅長設計能與消費者產生共鳴的產品系列，並展現具有影響力的宣傳活動，這與 Bata 的願景不謀而合，即為每個人創造時尚、耐穿的鞋履。

身為 Bata 設計總監，Miguel 將監督 Bata 品牌及其擴展項目，包括 Bata RedLabel 和 Bata Comfit。他的總部位於意大利帕多瓦 (Padova)，將領導一支才華橫溢的設計師團隊，將 Bata 的傳統與當代設計元素融合，以確保品牌對當今的消費者而言，仍然具有啟發性和相關性。

在 Bata，我們任命了一位設計總監加入我們的執行團隊，以加強我們對設計創新的承諾，」Bata行政總裁 Sandeep Kataria 表示：「這重要舉措，足以彰顯我們將設計放在品牌發展核心位置的願景：為新穎、引人入勝的產品系列奠定基礎，體現品牌對工藝和風格的執著追求。」

「Miguel 有能力創造出既與眾不同又具有強大商業影響力的設計。隨著我們繼續提升 Bata 品牌，並激發與全球消費者更深入的聯繫，他的現代方法將成為關鍵所在。」

Bata 簡介

Bata 創立於 1894 年，是全球鞋業的領導者，以提供高品質、時尚舒適的男裝鞋、女裝鞋和兒童鞋而著名，業務遍及全球 56 個國家。

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Sarah Stocchetti - 全球企業傳播經理
[email protected]
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SOURCE Bata Brands SA

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