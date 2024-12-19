Bata 透過策略性領導任命提升全球創意願景

Miguel 擁有二十年領導品牌的經驗，將成為塑造 Bata 創意方向和強化品牌形象的核心。

Miguel 的職業亮點包括共同創立奢侈品牌 1CONCEPT，該品牌以大膽的美學風格著稱，曾登上《Vogue》雜誌，並受到 Miley Cyrus 和 Rosalía 等文化偶像的推崇；此外，他還曾在 INDITEX 領導 Lefties、Zara 和 Pull&Bear 等主要品牌的鞋履設計和策略。他擅長設計能與消費者產生共鳴的產品系列，並展現具有影響力的宣傳活動，這與 Bata 的願景不謀而合，即為每個人創造時尚、耐穿的鞋履。

身為 Bata 設計總監，Miguel 將監督 Bata 品牌及其擴展項目，包括 Bata RedLabel 和 Bata Comfit。他的總部位於意大利帕多瓦 (Padova)，將領導一支才華橫溢的設計師團隊，將 Bata 的傳統與當代設計元素融合，以確保品牌對當今的消費者而言，仍然具有啟發性和相關性。

「在 Bata，我們任命了一位設計總監加入我們的執行團隊，以加強我們對設計創新的承諾，」Bata行政總裁 Sandeep Kataria 表示：「這重要舉措，足以彰顯我們將設計放在品牌發展核心位置的願景：為新穎、引人入勝的產品系列奠定基礎，體現品牌對工藝和風格的執著追求。」

「Miguel 有能力創造出既與眾不同又具有強大商業影響力的設計。隨著我們繼續提升 Bata 品牌，並激發與全球消費者更深入的聯繫，他的現代方法將成為關鍵所在。」

Bata 簡介

Bata 創立於 1894 年，是全球鞋業的領導者，以提供高品質、時尚舒適的男裝鞋、女裝鞋和兒童鞋而著名，業務遍及全球 56 個國家。

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SOURCE Bata Brands SA