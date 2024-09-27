全港首個室內匹克球體驗空間Bay Pickle於天后木星街隆重開幕 公布具前瞻性發展計劃 引領香港及大灣區匹克球熱潮

Steve Kuhn 與 Bay Pickle 的革命性合作

Bay Pickle的創立，由美國匹克球領域先鋒人物暨Major League Pickleball (MLP) 創辦人Steve Kuhn所引領。在Steve的帶領下，匹克球在美國迅速崛起，旋即成為全國焦點運動項目之一；而美國匹克球專業聯賽Major League Pickleball (MLP) 的出現，在推動匹克球成為主流運動方面發揮著關鍵作用：猶如籃球界中美國職業籃球聯賽 (NBA) 的影響力般，MLP不僅在美國將匹克球提升為頂級競技運動，更培育了充滿活力的運動員、球迷及匹克球社群。Steve對Bay Pickle的投入，為嶄新的匹克球運動文化引入香港及大灣區市場，邁進重要的第一步。

Steve Kuhn與Bay Pickle創辦人Albert Fung、Ken Deng及創辦成員Alex Chan、Jenny Wan的強大合作，將為香港新興運動帶來變革，發展最大的匹克球社群。Bay Pickle會在不久的將來，在港九新界帶來超過12,000平方尺的室內匹克球體驗空間，結合頂級設施、多元活動及社交互動，為大家帶來無與倫比的嶄新運動體驗。

美國匹克球領域先鋒人物暨Major League Pickleball (MLP) 創辦人Steve Kuhn在開幕活動上分享了他對匹克球在亞洲發展的期望：「我的目標是以香港為首，提高匹克球在亞洲的知名度。隨著匹克球有機會成為未來的奧運項目，我們希望由Bay Pickle出發，吸引新一代認識這項新興運動，令更多人參與其中；相信Bay Pickle能夠在匹克球的亞洲推廣上發揮重要作用。」

致力擴展 將香港打造成大灣區的匹克球樞紐

匹克球玩法簡單易明，由6歲至86歲的參加者都可以輕鬆上手。隨著香港首個室內匹克球體驗空間隆重開幕，Bay Pickle不僅重新定義匹克球這項新興運動，更為大家帶來隨之而來的社交互動機會：在這裡，匹克球不僅是一項運動，參加者可以透過組成匹克球社群互相切磋交流，在球場內外培養情誼。

繼銅鑼灣首個室內體驗空間在9月下旬開幕後，Bay Pickle將乘勢在 2024 年底於九龍區開設第二個室內匹克球場地！除此之外，擴展藍圖亦包括馬鞍山地區，另外更會在將軍澳一所學校設立全新球場，希望藉此令匹克球普及，帶到香港以至大灣區社區之中。敬請期待Bay Pickle即將為大家帶來的全新運動場地、競技平台及社群活動！

Bay Pickle聯合創辦人Albert Fung表示：「Bay Pickle的開幕只是個起點，我們的目標是將匹克球由香港推廣至更廣泛地區，透過學院培訓、頂級設施及未來擴展三方面，創建一個蓬勃發展的匹克球社群，培養大家的歸屬感。Bay Pickle 積極準備在 2024 年第四季度開設更多場館，期望鞏固其作為香港及大灣區匹克球愛好者首選目的地之地位。」

Bay Pickle聯合創辦人Ken Deng分享了他對Bay Pickle學院的遠見：「作為在大灣區六所大學執教匹克球的教練，我非常熱衷於培養亞洲年輕人才。學院旨在為有志的運動員提供發展空間，每當有學生在地區及國際比賽中取得成就，我和團隊都會感到十分興奮。」

Bay Pickle創辦成員Alex Chan指出：「我們的目標不僅是提供頂級設施，更想孕育一個大家能夠互動、分享並共享匹克球樂趣的社群。我擁有超過七年的餐飲業經驗，期望能夠運用我的專業知識為Bay Pickle帶來更多無限可能 — 無論參與者來比賽，抑或單純享樂，都能感到賓至如歸。」

Bay Pickle創辦成員Jenny Wan亦分享了她對於與Steve Kuhn策略性合作的展望：「我們非常榮幸Steve選擇了Bay Pickle作為他在香港及大灣區的首個合作夥伴，我們非常珍視這份信任，並承諾攜手合作推動這項運動的發展。我們相信，Bay Pickle不僅是在建設場館，更是在創建一個充滿活力和共融的社群，讓每位參與者，不論是初學者還是經驗豐富的球員，都能聚首一堂，共享匹克球的樂趣。」

Bay Pickle 全港首創室內匹克球體驗空間

在9月下旬隆重揭幕的 Bay Pickle 室內匹克球體驗空間，將這項新興運動帶到城市核心地區，為充滿活力的銅鑼灣帶來新氣象。場館內最先進的設施將為大家提供無與倫比的匹克球體驗，不論是尋求休閒娛樂，抑或期待專業競技，同樣保證樂而忘返。

Bay Pickle 室內匹克球體驗空間主要亮點：

面積與地點：室內匹克球體驗空間佔地逾 2,000 平方尺，座落於銅鑼灣熱鬧地段，方便鄰近居民及市民前來體驗，此黃金地段亦將 Bay Pickle 定位為該區匹克球體驗的必到之處。

專業級設施：球場尺寸均符合國際標準，為休閒活動及競技訓練的最佳環境；所配備的頂級地板，亦確保各技術水平的球員都能安全愉快地享用設施。

多功能活動空間：除匹克球外，該場地亦可用於舉辦各類型活動，包括家庭聚會、兒童生日派對、工作坊、專屬社交活動及企業團隊建立活動。而靈活的場地佈局可以根據不同類型的活動進行定制，為所有參加者提供獨特且難忘的體驗。

特色美食吧及休憩區：場地設有特色美食吧及休憩區，讓球員和賓客放鬆身心，享受精選的小食和飲品。不論是在激烈比賽後放鬆，還是與其他匹克球愛好者交流心得，特色美食吧絕對是運動體驗的完美配備。

專業教練團隊：Bay Pickle 擁有一支經驗豐富的專業教練團隊，每位都熱衷於在香港推廣匹克球運動。客製化的訓練課程適合各級別的參與者，從初學者到經驗豐富的運動員均可參加，同時提供小組課程、私人教學及企業團隊建立活動。

以社群為核心的環境：室內體驗空間不僅是打匹克球的場所，更是匹克球社群的重要核心。除了定期舉辦活動、聚會及比賽，培養球員之間的歸屬感和友誼，更設有每月的社交活動及無需預約的初學者課程，為所有參與者提供一個舒適友好的運動空間。

Bay Pickle 學院積極培育未來冠軍

Bay Pickle 學院致力協助球員提升技術，邁向更高的競技水平。專業的訓練規劃涵蓋了所有冠軍級球員的必要技術，從完善抽球及網前吊球，至精通後場吊球及掌握各種戰術。通過訓練課程，球員不僅會提升技術技能，更能增強整體體能及建立自信。學院承諾提供一個積極、充滿鼓勵性的環境，推動運動員不斷突破自我，達成體能上的新里程碑。

為了滿足不同興趣和技術水平，學院提供了兩個不同的訓練項目。休閒訓練專為兒童而設，旨在為年輕參與者提供輕鬆愉快的運動學習環境。精英訓練則針對 16 歲以下，有意向投入專業競技的青少年運動員，參與者甚至有機會代表香港匹克球協會，參加 2024 年 11 月於愉景灣舉行的 2024 WPC 香港錦標賽。這場享負盛名的賽事將匯集來自該地區的頂尖選手，為邁向專業競技踏出重要的一大步。

Bay Pickle Club 會員計劃

Bay Pickle Club 的會員專屬計劃將為匹克球愛好者帶來最全面及頂級的運動體驗！會員福利包括每月的社交活動和匹克球聚會、為初學者而設的即席匹克球課程，以及與當地非牟利團體舉辦的各類活動。會員將設有專屬權限，享用各個匹克球場地，更能加入社群組織，拓展球員網絡及促進交流。

發展藍圖將專注於業務及社群增長

Bay Sports 致力於擴展品牌足跡並加強社群聯結：

數位轉型及科技創新

Bay Sports 積極開發 Web 3.0 和 NFT，為參與者打造沉浸式的數位體驗，增強球迷和球員雙方的參與度，並以開發數位收藏品及其他互動元素，為社群創作不一樣的新體驗。



永續發展及企業合作計劃

Bay Sports 堅持與 ESG（環境、社會和治理）目標保持一致，並將透過探索企業合作夥伴關係，推動可持續發展，確保業務增長能惠及社區和環境。

Bay Pickle 和匹克球社群的未來令人萬分期待。隨著擴展計劃、科技創新和對於共融的重視及承諾，Bay Pickle 有望成為香港及大灣區最大的匹克球社群。誠邀各位一同慶祝 Bay Pickle 的新一頁，以及香港首個頂級室內匹克球體驗空間的正式啟動！

Bay Pickle

地址：香港天后木星街 23 號地舖 1-2 號

營業時間：星期一至日，上午 7 點至晚上 11 點

查詢電話：+852- 4608-3998

https://thebaypickle.com/

https://www.instagram.com/baypickle/

#BayPickleCausewayBay #BayPickle #Pickleball #PickleballForAll #Sportstainment @baypickle

SOURCE Bay Pickle