BBB Industries 向密西西比州亞祖市警察局捐贈熱成像無人機

阿拉巴馬州達芙妮2024年4月15日 /美通社/ -- 為汽車和工業市場提供服務的領先永續發展製造商 BBB Industries, LLC (BBB) 最近向密西西比州亞祖市警察局捐贈了一架先進的熱成像無人機。這項尖端技術可協助警察局加強人員安全，最佳化執法行動。

BBB Industries 行政總裁 Duncan Gillis 強調，公司將堅定不移地支援亞祖市警察局開展重要工作。「我們要感謝亞祖市警察局的辛勤努力和無私奉獻。我們希望透過此次捐贈，為他們配備先進的空中監控和資料收集能力，以進一步加強公共安全。」

這架 DJI Mavic 3 Thermal Enterprise 熱成像無人機將用於密西西比州亞祖縣和其他鄰近社區的警務行動，以提高安全性。其用途還包括協助應對槍擊事件、加快搜索和救援任務，以及透過熱成像功能最佳化夜間行動。無人機的快速部署功能將提高警察部門抓捕試圖徒步逃避抓捕的嫌疑人的能力。此外，它也可以在發生龍捲風和洪水等大規模自然災害時發揮重要作用。

亞祖市警察局已做好充分準備，將這項技術無縫集成到其行動中，並配備了一名專職無人機操作員。

關於 BBB Industries

BBB Industries, LLC 是一家領先的可持續製造商，服務於汽車、工業和可再生能源市場。BBB 在北美擁有廣泛的業務和營運版圖，並於 2020 年進入歐洲市場，現時在超過 90 個國家以可持續的方式製造和供應各種非原廠維修零件。TERREPOWER 是 BBB 的一個部門，為北美和歐洲的電動車、能源儲存和太陽能市場服務。BBB Industries, LLC 成立於 1987 年，是一家私營公司，總部位於美國亞拉巴馬州莫比爾和德克薩斯州達拉斯。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.bbbind.com。

SOURCE BBB Industries