首個國產原研Bcl-2抑制劑！亞盛醫藥APG-2575新藥上市申請獲受理並被推薦納入優先審評

馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年11月17日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥(6855.HK)今日宣布,公司自主研發的新型選擇性Bcl-2抑制劑APG-2575(擬定中文通用名:力勝克拉片)的新藥上市申請(NDA)已獲國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)受理,並被推薦納入優先審評程序,用於治療難治或復發性(r/r)慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)。這是首個在國內提交NDA的國產原研Bcl-2抑制劑,有望成為全球第二個上市的Bcl-2抑制劑。

此次提交的NDA是基於一項在中國開展的關鍵註冊II期臨床研究(APG2575CC201)結果。該研究旨在評估APG-2575單藥治療r/r CLL/SLL患者的有效性和安全性,該研究的主要終點指標為總緩解率(ORR)。

CLL/SLL是一種成熟B淋巴細胞克隆增殖性腫瘤,多發於老年患者,是西方國家最常見的成人白血病類型,全球每年新增病例超過10萬例1。中國CLL/SLL的發病率相對歐美國家較低,但呈明顯上升趨勢,且具有發病年齡低、侵襲度高等特點2。SLL與CLL是同一種疾病的不同表現,約20%的SLL進展為CLL3。儘管免疫化療及布魯頓酪氨酸激酶抑制劑(BTKi)等治療手段明顯提高了CLL/SLL患者初治緩解率,但因現有治療方法的局限、患者預後不佳、疾病對生活質量的嚴重影響和腫瘤本身的複雜性等原因,r/r CLL/SLL患者仍迫切需要更安全有效的治療選擇。

Bcl-2抑制劑的出現讓CLL/SLL的治療有了進一步的革新。Bcl-2是一種凋亡抑制因子,可以控制線粒體膜通透性來調節細胞存活,通過抑制線粒體細胞色素C的釋放,或者結合凋亡激活因子,來抑制凋亡蛋白酶的活性。Bcl-2在許多惡性血液腫瘤特別是CLL/SLL中過度表達,是腫瘤細胞逃避凋亡的重要機制之一。

然而Bcl-2靶點成藥性難度很高,主要是因為其作用機制是蛋白-蛋白相互作用 (Protein-protein Interaction, PPI),靶點結合界面比較大,很難設計小分子去抑制並發揮阻斷作用。此外,Bcl-2靶點位於線粒體膜上,線粒體是雙膜結構,屬於細胞中結構最複雜、最難的部分之一,藥物需要先通過細胞膜進入細胞後才能進一步作用於線粒體膜上,這無疑更加大成藥難度。靶點發現至今近40年,全球只有一款靶向Bcl-2的抑制劑獲批上市,充分展現了該領域的研發難度與挑戰。國外CLL/SLL治療已進入了「無化療」、「固定療程」的新時代,而此前該治療領域尚未有任何一款Bcl-2抑制劑在中國獲批,因此國內也急需新的治療選擇。

APG-2575是亞盛醫藥自主研發的新型口服Bcl-2選擇性抑制劑,通過選擇性抑制Bcl-2蛋白,恢復腫瘤細胞的正常凋亡過程,從而達到治療腫瘤的目的。APG-2575是全球第二個、中國首個看到明確療效、並進入關鍵註冊臨床階段的Bcl-2抑制劑,在多種血液腫瘤和實體瘤治療領域具備廣闊的治療前景,特別在CLL/SLL患者中具有單藥和聯合治療潛力。APG-2575在全球層面具同類最佳(Best-in-class)潛力,有望成為更安全、有效,且便捷的治療選擇。

同時,APG-2575正在開展多項註冊III期臨床試驗,分別為聯合BTKi治療經治CLL/SLL患者的全球註冊III期臨床試驗(由美國FDA許可);聯合阿可替尼一線治療初治CLL/SLL患者的全球註冊III期臨床試驗;聯合阿扎胞甘(AZA)一線治療新診斷老年或不耐受標準化療的急性髓系白血病(AML)患者的全球註冊III期臨床試驗;聯合AZA一線治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征(MDS)患者的全球註冊III期臨床試驗。

亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士表示:「亞盛醫藥創始團隊在細胞凋亡領域已有20多年的研發歷史,針對Bcl-2靶點更是深度布局。目前全球僅有一款Bcl-2抑制劑獲批上市, 充分說明了該領域藥物研發的難度和挑戰。此次我們提交APG-2575的NDA,意味著該品種將成為首個國產原研Bcl-2抑制劑,這一進展無疑是亞盛醫藥十五年深耕歷程中又一個具有標誌性意義的里程碑。

針對r/r CLL/SLL患者的治療是目前全球尚未滿足的臨床需求,APG-2575走到這一關鍵節點,體現了亞盛醫藥在全球醫藥領域的創新實力。我們將加速APG-2575在全球層面多適應症領域的開發,更快地造福患者。同時亞盛也將繼續堅守『解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求』的使命,帶來更多重磅創新藥物,惠及更多患者。」

參考資料:

1. Yao, Y., Lin, X., Li, F., et al. The global burden and attributable risk factors of chronic lymphocytic leukemia in 204 countries and territories from 1990 to 2019: analysis based on the global burden of disease study 2019. Biomed Eng Online. 2022 Jan 11;21(1):4. DOI: 10.1186/s12938-021-00973-6

2. 劉澎. 復旦大學附屬中山醫院慢性淋巴細胞白細胞/小淋巴細胞淋巴瘤診療規范(v1.2018)[J].中國臨床醫學, 2018, 25(1): 157-160. DOI: 10.12015/j. issn. 1008-6358. 2018. 20180

3. 李建勇, 邱錄貴. 中國抗癌協會血液腫瘤專業委員會,中華醫學會血液學分會.中國慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤的診斷與治療指南(2022年版). 中華血液學雜誌, 2022,43(5) : 353-358. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2022.05.001

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業,致力於研發創新藥,以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日,公司在香港聯交所主板掛牌上市,股票代碼:6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線,包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑;新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等,為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳洲及歐洲開展40多項臨床試驗,其中包括13項註冊臨床研究(已完成/進行中/擬啟動)。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心(CDE)納入優先審評和突破性治療品種,並已在中國獲批,是公司的首個上市品種。目前,耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前,公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定,2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力,亞盛醫藥已在全球范圍內進行知識產權布局,並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物制藥公司,以及MD安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)、梅奧醫學中心(Mayo Clinic)、丹娜法伯癌症研究院(Dana-Farber Cancer Institute)、美國國家癌症研究所(NCI)和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊,以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力,加速推進公司產品管線的臨床開發進度,真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命,以造福更多患者。

前瞻性聲明

本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外,於作出前瞻性陳述當日之後,無論是否出現新資料、未來事件或其他情況,我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文,並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文章刊發日期作出,可能因未來發展而出現變動。

SOURCE 亞盛醫藥