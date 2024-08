亞盛醫藥Bcl-2抑制劑APG-2575治療新診斷中高危MDS患者的註冊III期研究獲CDE臨床許可

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年8月13日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥(6855.HK)今日宣佈, 公司重點品種Bcl-2選擇性抑制劑APG-2575(Lisaftoclax)獲國家藥品監督管理局(NMPA)藥物審評中心(CDE)臨床試驗許可,將開展其聯合阿扎胞甘(AZA)一線治療新診斷的中高危骨髓增生異常綜合征(MDS)患者的註冊III期臨床研究。這是APG-2575獲批開展的第四個註冊III期臨床研究,為該品種臨床開發的又一重要里程碑。

該研究(GLORA-4)是一項多中心、隨機、雙盲的關鍵性註冊III期臨床研究,旨在評估APG-2575 (Lisaftoclax)聯合阿扎胞甘(AZA)治療新診斷的成人中高危MDS患者的療效。

MDS是一組起源於造血干細胞的異質性髓系克隆性疾病,多發於老年人,中位發病年齡為70歲1,且發病風險隨年齡增長而增加。其特徵是髓系細胞發育異常,表現為造血功能衰竭、難治性血細胞減少,高風險向急性髓系白血病(AML)轉化。數據顯示,約10%的低危患者和50%的高風險患者會進展為AML2,一旦進展,患者的預後非常差。

目前,MDS的治療手段有限,預後總體較差。去甲基化藥物(AZA或地西他濱)是中高危MDS患者的一線標準治療方案,研究顯示,與傳統治療相比,AZA單藥治療可提高 MDS患者的總生存期3。異基因造血干細胞移植(allo-HSCT)仍然是MDS患者唯一治癒的選擇。由於MDS複雜的疾病特點和老齡化的趨勢,許多患者因無法耐受化療進而導致可移植率低,且移植相關死亡率較高。因此,中高危MDS患者的整體存活率低,亟需開發新型治療方法和更有效的治療藥物的醫學需求仍未得到臨床滿足。

APG-2575是亞盛醫藥自主研發的新型口服Bcl-2選擇性抑制劑,通過選擇性抑制Bcl-2蛋白,恢復癌細胞的正常凋亡過程,從而達到治療腫瘤的目的。該品種有望成為首個在中國遞交上市申請(NDA)用於治療慢性淋巴細胞白血病(CLL)/小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)的Bcl-2抑制劑,也是全球第二個在CLL患者中看到明確療效、並進入關鍵註冊臨床階段的Bcl-2抑制劑。APG-2575在中高危MDS領域的臨床研究數據此前已在2023年美國血液學會(ASH)年會獲展示,顯示出良好的臨床獲益和耐受性4。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示:「在MDS治療領域,仍存在較大的未被滿足的臨床需求。作為新型Bcl-2抑制劑,APG-2575已在前期研究中展現出治療MDS患者良好的臨床獲益和耐受性。此次獲批開展一線治療中高危MDS患者的註冊III期研究,是APG-2575斬獲的第四個註冊III期研究,令我們深受鼓舞。未來,我們將秉承'解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求'這一使命,積極推進相關臨床試驗的開展,以造福更多患者。」

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業,致力於研發同類首創(First-in-class)和同類最佳(Best-in-class)新藥,以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日,公司在香港聯交所主板掛牌上市,股票代碼:6855.HK。

亞盛醫藥已建立擁有9個已進入臨床開發階段的1類小分子新藥產品管線,包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑;新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等,為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗,其中包括11項註冊臨床研究(已完成/進行中/擬啟動)。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種奧雷巴替尼(商品名:耐立克®)曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心(CDE)納入優先審評和突破性治療品種,並已在中國獲批,是公司的首個上市品種。目前,耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前,公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定,2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力,亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局,並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司,以及MD Anderson、梅奧醫學中心、Dana-Farber癌症研究所、美國國家癌症研究所和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊,以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力,加速推進公司產品管線的臨床開發進度,真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命,以造福更多患者。

SOURCE 亞盛醫藥