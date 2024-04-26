曉星天禧通過可持續的生物BDO生產，展現新范例

然而，由於依賴煤炭等化石燃料作為主要原料，傳統的BDO生產方法給環境帶來了顯著挑戰。作為回應，曉星於2023年與位於聖地亞哥的生物科技領軍企業Geno達成合作。通過Geno經過證實的植物基GENO™ BDO技術——該技術利用甘蔗中的糖分進行發酵，以替代煤炭等化石燃料，曉星旨在拓展其regen™生物氨綸產品系列。

曉星天禧在其可持續品牌regen™的基礎上不斷擴展，該品牌已經提供由回收PET瓶和廢棄漁網制成的聚酯與尼龍纖維。現在，曉星天禧尋求通過生物基氨綸產品，引領日益增長的優質氨綸市場。

通過開啟這一生物基BDO生產項目，曉星天禧不僅為環境保護做出了貢獻，還為可持續工業發展鋪平了道路。該公司通過提出這一創新方法，重申了其作為更具責任感的企業公民的承諾，而這一創新方法抓住了環境保護和可持續工業增長的本質。

SOURCE Hyosung TNC