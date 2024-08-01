趙顯俊會長對曉星百年發展的願景：發展生物BDO

生物BDO通過發酵從甘蔗或玉米等可再生資源中獲得的糖，來進行生產。與利用化石燃料進行生產的傳統產品相比，曉星的生物BDO預計可以減少90%以上的二氧化碳排放，這使其成為生態友好型市場上備受推崇的材料。

在越南投資1萬億韓元，建立一座年生產能力為20萬噸的生物丁二醇工廠

在觀察到全球紡織市場迅速向生態友好型產品轉變後，趙會長很快決定投資生物BDO。

今年4月，曉星天禧(Hyosung TNC)宣布計劃在越南南部的巴地頭頓省投資1萬億韓元，建立一座能夠年產20萬噸生物BDO的新工廠。

該公司計劃從2026年上半年開始，以每年5萬噸的初始產能，開始生產和銷售生物BDO。

從原材料到成品纖維，建立全球首個生物氨綸一體化生產體系

隨著趙會長對生物BDO的投資，曉星天禧將在越南建立世界上第一個垂直一體化的生物氨綸生產體系。巴地頭頓省的工廠將生產生物BDO，而這些BDO將在同奈省的工廠轉化為PTMG，然後被用於大規模生產生物氨綸。

這個一體化生產體系為全球環境友好型高端紡織市場的客戶（包括歐洲和美國）進行了優化。它通過穩定的原材料供應提高了生產效率，並通過加快生產系統的運行，支持快速響應市場需求。此外，它還通過降低運輸成本來確保成本方面的競爭力，並借助減少運輸上面的燃料消耗，來最大限度地減少對環境的影響。

趙顯俊會長強調說：「生物業務專註於從化石燃料基原材料向植物基原材料的過渡，這將是曉星百年願景的重要支柱。通過專註於我們的生物BDO和生物氨綸一體化生產體系來加強我們的全球市場戰略，對於提升曉星的優質品牌地位至關重要。」

SOURCE Hyosung Corporation