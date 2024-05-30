Beame 積極開拓國際市場

Beame 團隊由一群資深香港醫療界人士組成，憑藉他們對牙科服務及牙齒矯正的專業知識和先進技術，Beame 在中環、K11、Times Squares、觀塘、南昌及沙田等地設有六家諮詢點，提供箍牙和其他服務諮詢及保養等服務。此外，Beame 的專業團隊擁有豐富的經驗和專業知識，他們會根據每位客戶的需求和期望，利用最新的技術和先進設備，提供個性化的治療方案，確保獲得最佳的箍牙效果。

國際級醫療設備保證品質

Beame 在深圳開設的自有光店，成為該公司在香港以外的首家分店。深圳自有光店提供全科牙科服務，包括全瓷牙齒貼面、藍光美白、植牙、洗牙等。所有療程由香港醫療團隊管理和設計，並使用國際級醫療設備，確保顧客獲得最佳的治療效果。顧客可以在香港和深圳各分店享受服務，同時獲得保養和諮詢服務，讓他們擁有健康美麗的笑容。

范榮彰致力推動牙科產業的發展

除了在香港和深圳，Beame 正在積極擴展海外業務，計劃在澳洲、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞和泰國等地開設分店，以滿足不同地區對高質素箍牙服務的需求。這一擴張將使更多人能夠享受到方便快捷的牙齒矯型服務，同時推動牙科產業的發展，為當地經濟帶來增長。

范榮彰博士：希望能夠改善大家的口腔健康

Beame 創辦人范榮彰博士太平紳士表示：「隨著全球人口老化，牙科需求會越來越大，我們致力於提供優質的齒科服務，讓更多人了解並正視牙齒問題的重要性。我們希望能夠改善大家的口腔健康，同時亦為世界各地創造更多機會。」

Beame 的願景是成為世界領先的牙齒護理品牌，並為更多人提供優質的口腔護理服務。他們致力於改善人們的口腔健康，提升他們的自信心和生活質素。通過拓展海外業務，Beame 將為更多人帶來燦爛的笑容，同時為社會經濟發展做出積極貢獻。

SOURCE BEAME Medical Technology Limited