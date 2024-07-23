百濟神州（BeiGene）啟用美國旗艦生物藥生產基地和臨床研發中心，持續推動全球業務拓展，讓創新藥物惠及全球更多患者

這一位於新澤西州總投資額8億美元的基地擁有先進的生產能力和新型抗癌藥物臨床開發能力，將為公司在全球的業務增長和擴張提供支援

美國新澤西州霍普韋爾2024年7月23日 /美通社/ -- 百濟神州有限公司（納斯達克代碼：BGNE；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球腫瘤治療創新公司，今日宣佈其位於美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創新園區的全新旗艦基地正式啟用。該基地建有世界一流的生物制劑生產能力和臨床研發中心，將不斷提升公司作為腫瘤治療創新公司的差異化競爭力。百濟神州擁有超過30個處於臨床或商業化階段的藥物分子，這一占地42英畝（約17萬平方米）的基地為公司當前及未來創新藥物的規模化生產提供了靈活性，以滿足癌症患者的需求。

「百濟神州經歷了前所未有的全球增長。普林斯頓西部創新園區新建基地的落成，將不僅顯著增強我們的生產和臨床開發能力，還將進一步鞏固我們的差異化戰略，充分發揮我們的速度、效率和技術優勢，讓高品質創新藥物更快惠及全球患者。」 百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強表示，「我們倍感自豪能夠成為新澤西州生物制藥圈的一員，這裡彙聚了眾多在藥物研發和生產領域的優秀人才。我們期待著深化與主要區域研究機構的關係，推進我們強大的下一代血液學和實體腫瘤藥物管線，並持續作為全球領先的腫瘤治療創新者出現。」

百濟神州這一投資8億美元的基地前後歷時三年建設完成。它的建成將顯著提升公司在美國的生產和研發一體化能力。到2025年底，百濟神州將在該基地創造數百個高科技工作崗位。新澤西州在全世界生物藥制造和研發領域居於領先地位，全球排名前十的研發企業中，有九家在該州開展業務[1]。新澤西州擁有全美領先的生物藥製造業勞動力之一，其基礎設施和上下游產業鏈將確保產品順利進入全球主要市場。

「百濟神州對新澤西州生物制藥行業蓬勃發展的貢獻令我倍感振奮。」州長Phil Murphy表示，「百濟神州旗艦基地的啟用，彰顯了我們致力於在新澤西州推動創新、提供高科技工作崗位的承諾。我們期待百濟神州為我們的經濟帶來積極的影響，並引領癌症治療領域的進步與發展。這一重大投資，無疑彰顯了新澤西州在全球制藥領域生產和研發方面的領導地位。我們非常自豪能夠助力百濟神州實現其使命，即為全球癌症患者提供可及可負擔的治療方案。」

該基地擁有占地約40萬平方英尺（約3.7萬平方米）的專屬商業化生物制藥生產能力，並預留了未來擴展的空間，能夠隨著公司管線的不斷推進而靈活安排。新基地進一步增強了百濟神州的後期研究和臨床開發能力，助力公司快速發展，成為全球腫瘤學領域的領軍企業。百濟神州擁有業界最豐富且最具說服力的腫瘤治療產品管線之一，通過靶向降解劑和抗體藥物偶聯物（ADCs）等創新手段，以及單克隆抗體和傳統小分子藥物，公司研發管線可覆蓋全球80%的癌症種類。新基地進一步提升了百濟神州已有的各項能力，使公司能夠實現規模化生產，從而降低成本，確保供應鏈的韌性，避免全球供應中斷，保障產能並快速調整適配最新的創新治療方式。

「我非常高興地歡迎百濟神州入駐霍普韋爾鎮。百濟神州新建的先進制藥基地對我們的未來發展具有重要意義。在霍普韋爾生產的救命藥物將不僅提升全球癌症治療水準，還可提供薪資待遇優厚的高科技工作崗位，加強我們的地方經濟」，霍普韋爾鎮長Courtney Peters-Manning表示，「我們期待百濟神州在霍普韋爾鎮能夠不斷創造佳績。」

在百濟神州，我們認識到人類健康與地球健康緊密相連，我們也持續致力於不斷降低對環境的影響。為此，我們在建築物及周邊42英畝（約17萬平方米）的土地上投資興建了可持續發展的相關設施，包括採用從現場廢水處理廠回收的廢水為冷卻塔供水的供暖和制冷系統。該基地還配備太陽能設施，這與我們長期可持續發展計畫相一致。關於該生產基地更多詳情（包括多媒體資源）可訪問：https://www.beigene.com/hopewell。

關於百濟神州

百濟神州是一家全球腫瘤治療創新公司，專注於為全世界的癌症患者研發創新抗腫瘤藥物。通過強大的自主研發能力和外部戰略合作，我們不斷加速開發多元、創新的藥物管線和產品組合，致力於為全球更多患者全面提升藥物可及性和可負擔性。在全球五大洲，我們有超過10,000人的團隊。欲瞭解更多信息，請訪問 http://www.beigene.com.cn; www.beigene.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯邦證券法律中定義的前瞻性聲明，包括霍普韋爾基地擴大和提升公司全球實力的能力，百濟神州加強與區域內主要研究機構合作的能力，以及在「關於百濟神州 」標題下提及的百濟神州計畫、承諾、願望和目標。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果存在實質性差異。這些因素包括：百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物（如能獲批）獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的智慧財產權保護的能力；百濟神州依賴協力廠商進行藥物開發、生產、商業化和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗，及其獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發及實現並保持盈利的能力；以及百濟神州在最近季度10-Q表格中「風險因素」章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論。本新聞稿中的所有信息僅及於新聞稿發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該等信息。

若需獲取百濟神州媒體資源，請訪問新聞媒體網頁。

SOURCE 百濟神州