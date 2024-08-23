Ben Zhou在亞洲區塊鏈峰會上分享Bybit對加密貨幣未來的展望

在回顧Bybit的早期發展時，周先生強調了在市場快速變化時建立平台所面臨的挑戰。周先生稱：「在2018年創辦交易所就像在風暴中航行。我們的目標是建立一個能夠應對市場波動的強大基礎設施。真正的突破在於我們擴大了產品範圍，並發展成為一個超級應用程序。此次轉變使我們能夠滿足客戶的多樣化需求。」

周先生強調了Bybit始終走在行業創新前沿的承諾。他說：「我們的理念是成為行業的中堅力量。我們致力於預測和適應新的發展趨勢，無論是整合去中心化交易所還是推出先進的期權交易。我們希望率先為客戶提供他們所需的解決方案。」

在監管方面，周先生分享了Bybit的合規方案。他表示：「我們的目標是確保透明以及合法合規。我們配合當地監管機構的工作，這對於構建一個可持續、負責任的平台至關重要。例如，我們在荷蘭設立了新的辦事處，能夠在複雜的監管環境中靈活應對，以確保在保持全球標準的同時滿足當地的要求。」

展望未來，周先生對Bybit和更廣泛的加密貨幣生態系統的未來持樂觀態度。他稱：「我們的使命是為用戶提供所需的工具，幫助他們在不斷發展的加密世界中取得成功。不論是推出更先進的交易功能還是為用戶掃除障礙，我們致力於為更具包容性和創新性的未來鋪平道路。」

亞洲區塊鏈峰會以促進合作和知識共享而著稱，為周先生的發言提供了理想的平台。隨著Bybit的持續發展和適應，周先生的見解突顯了公司對塑造區塊鏈技術未來的不懈追求。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，擁有4000萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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