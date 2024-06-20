BETSF宣布第二個礦場開始運營

中國長沙2024年6月20日 /美通社/ -- Bit Brother Limited（以下簡稱「該公司 」、「我們 」或者「Bit Brother 」）(OTC Pink: BETSF)欣然宣布，我們在德克薩斯州阿比林的第二個加密貨幣礦場已經啟動運營。

在運營團隊的不懈努力下，我們克服了一切困難，不斷前進。2024年6月7日，2號礦場通過所有檢驗標准，獲得入駐證書，2024年6月8日開始開采。

基於1號礦場積累的財富運營經驗，預計2號礦場首批1368台S19礦機每月將開采3個BTC。因此，假設所有礦機正常運行，1號和2號礦場預計將實現7個BTC的月產量。這兩個礦場同時運營將使Bit Brother的采礦運營能力再上一個台階。

我們發現比特幣礦場的投資建設周期很長，存在太多的不確定性，管理團隊正在研究和評估3號礦場更好的方式，比如托管模式。

2024年，Bit Brother的加密貨幣挖礦集群將達到一個重要的發展裡程碑。隨著比特幣的顯著飆升，預計它將產生爆炸性的收入，這將為公司的未來發展奠定堅實的基礎，並為所有投資者創造更多的回報。

關於Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd是一家在中國從事商業管理、在美國從事區塊鏈及加密貨幣企業的綜合性公司。在美國管轄范圍內，該公司戰略性地管理和整合加密貨幣挖礦設施。憑借一支專門的專家團隊，公司已成功擴大了兩家采礦企業，並致力於進一步發展。欲了解更多信息，請訪問：www.bitbrother.com。

前瞻性聲明

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