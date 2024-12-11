全球人才攜手參加哈里發塔的「Beyond Dreams」NYE 節目

隨著 2024 年最後一刻的展開，午夜倒數將燃起整個杜拜市中心的熱烈期待。 當 12 點的鐘聲敲響時，令人眼花撩亂的奇景將會更加壯觀。Beyond Dreams 壓軸節目將把最近升級的 LED 外牆，幻化成一幅壯觀的聲光畫布。 超過 15,600 種煙火元素，加上 200 多道最先進的光束和雷射光，將創造一個視覺震撼、情感共鳴的旅程。此節目將成為明年轉型、團結和無限可能的象徵。

直播將於 GST 下午 5:00（GMT 下午 1:00）開始，杜拜市中心設有大屏幕，讓遊客可以從主要地點體驗節目。全球觀眾可於 GST 下午 8:30（GMT 下午 4:30）透過 Emaar 官方線上頻道收看直播，見證這場非凡慶典。

現在還有機會親身體驗這場非凡盛事。門票可以在 https://mydubainewyear.emaar.com/en/ 購買。參加者將有機會從杜拜市中心一些最具標誌性的景點，見證所有的 NYE 魔法。這個獨特的慶典將融合藝術、創新和社區精神，為迎接新年提供一種難忘的方式。

Emaar Properties 簡介

Emaar Properties PJSC 在杜拜金融市場上市，是一間全球房地產開發商和高級生活方式供應商，在中東、北非和亞洲擁有重要業務。Emaar 是世界上最大的房地產公司之一，在阿聯酋和主要國際市場擁有超過 1.7 億平方呎的土地銀行。

自 2002 年以來，Emaar 已在杜拜和其他全球市場交付了約 117,000 個住宅單位，擁有良好的交付記錄。 Emaar 擁有強勁的經常性營收資產，佔租約 1.4 萬平方米的租賃產生收入資產，以及 38 家酒店和度假村，擁有約 9,200 條鎖鑰（包括擁有和管理的酒店）。今天，Emaar 的收入佔 36% 來自其購物中心、酒店、休閒、娛樂、商業租賃和國際業務。

Emaar 的獎杯目的地包括全球標誌 Burj Khalifa、全球訪客最多的零售和生活方式目的地 Dubai Mall，以及全球最大的表演噴泉 Dubai Fountain。

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SOURCE Burj Khalifa