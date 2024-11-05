沙特阿拉伯在Biban24發佈新報告，揭示深刻經濟見解：全球創新與中小企業增長戰略藍圖

沙特阿拉伯利雅得2024年11月5日 /美通社/ -- 隨著沙特阿拉伯加速推進其「2030願景」目標，沙特阿拉伯中小企業總局(Monsha'at)將於11月5-9日在利雅得舉辦Biban24。該頂級盛會將聯合全球各地的企業家、投資者和中小企業，共同促進沙特的創新、投資和增長機遇。今年活動的一大亮點是發佈一份關於沙特阿拉伯創業生態系統的綜合報告，展示與「2030願景」相契合的最新經濟見解、趨勢以及中小企業發展機遇。

新報告揭示了沙特阿拉伯在打造充滿活力的商業環境方面取得的顯著進展，這得益於一系列強有力的經濟改革和一項雄心勃勃的多元化戰略。報告稱，2024年第二季度，沙特阿拉伯的非石油經濟活動增長了4.9%，增強了其作為全球中小企業和外商投資樞紐的地位。

作為該地區同類活動中最受期待的盛會之一，Biban24將成為一個促進合作、建立聯繫以及深入交流見解和想法的平台。包括企業家和企業主在內的參與者將被邀請參加25000多場培訓、指導和咨詢活動，更深入地瞭解如何成功創辦並發展企業。

該論壇還為國際企業家和投資者提供了一個獨特的交流機會，使他們能夠與當地實體建立聯繫，並探索沙特阿拉伯新興行業中的商機。Biban24是向中小企業提供推動可持續增長和技術創新所需戰略指導和資金支持的理想平台。

報告對可再生能源、人工智能和文化旅遊等重點發展行業進行了全面分析，強調了沙特阿拉伯致力於通過金融支持計劃和監管改革來降低企業設立成本並簡化許可流程，從而為中小企業賦能。

沙特阿拉伯通過優先發展非石油行業來確保經濟穩定，這一戰略轉變促使非石油活動持續增長，正如報告所指出的那樣。Biban24將舉辦活動來探討如何在沙特多元化經濟環境中促進戰略增長、創新和可持續發展，助力中小企業抓住這些機遇。

如需閱讀報告，請訪問這裡：https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-11/V7.0%D9%80Monshaat%D9%80Biban24_EN.pdf

SOURCE Biban24 Forum