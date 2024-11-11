Big C攜手Vpon威朋，共同提升遊客購物體驗

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Vpon威朋大數據集團

11 11月, 2024, 15:00 CST

曼谷2024年11月11日 /美通社/ -- Big C Supercenter正在積極邁向成為遊客購買泰國紀念品的首選之地。通過與線上到線下（O2O）解決方案專家Vpon威朋AI大數據集團合作，Big C旨在擴大其影響力，尤其是在中國市場的影響力，並鞏固其在全球的地位。

Big C的戰略願景：

Big C與Vpon威朋合作，共同提升遊客購物體驗
Big C與Vpon威朋合作，共同提升遊客購物體驗
在春節和黃金周等旺季提供標誌性購物袋，並開展有針對性的促銷活動，以吸引遊客。
在春節和黃金周等旺季提供標誌性購物袋，並開展有針對性的促銷活動，以吸引遊客。
Big C與Vpon威朋合作，共同提升遊客購物體驗 在春節和黃金周等旺季提供標誌性購物袋，並開展有針對性的促銷活動，以吸引遊客。
  • 泰國紀念品領域的領導者：Big C每年接待數百萬遊客，在主要城市的5家旗艦店和其他城市的45家便利店均取得了驕人的銷售業績。作為購買正宗泰國產品的首選目的地，Big C致力於為每位遊客提供世界一流的購物體驗。
  • 聚焦O2O營銷：藉助Vpon威朋的專業知識，Big C正在中國建立一個強大的線上社區，以推動線下互動，並計劃在明年擴展到其他旅遊細分市場。
  • 微信小程序：為了迎合中國大陸顧客的需求，Big C推出了微信小程序，讓中國顧客可以直接在家中下單。無論是選擇送貨上門、門店取貨，還是送到酒店，這項服務都為顧客提供了極大的便利，尤其適合時間緊迫的顧客。
  • 量身定製的服務：Big C正在通過在宗教景點（如位於Rajdamri路的濕婆神廟）開設分店、提供定製化產品系列以及多語言支持，來提升服務，為遊客打造無縫的體驗。
  • 促銷和定價：在春節和黃金周等旺季提供標誌性購物袋，並開展有針對性的促銷活動，以吸引遊客。
  • 下一步行動：通過微信小程序等平台推廣泰國產品，並通過視頻內容在中國推廣泰國文化、景點和美食。

https://youtu.be/6oIMnep8uKs
https://youtu.be/jY41ks1bbgc

Big C選擇中國作為其全球數字化轉型之旅的首個目的地，並指定Vpon威朋為其全球遊客互動顧問。

  • 零售業的旅遊數據技術：為了精準定位中國和國際遊客，Vpon威朋為Big C開發了獨一無二的旅遊數據儀錶盤。在來自9億台移動設備的海量數據的支持下，該儀錶盤可根據其業務需求提供可視化的實時洞察。這些有價值的數據洞見使Big C能夠制定數據驅動的遊客互動策略，通過深入了解遊客的行為、偏好、旅遊趨勢和模式，識別出最具潛力的客戶。
  • 本地化社交戰略：為了成功進入中國市場，Vpon威朋在小紅書、抖音、微信等中國主流社交渠道上為Big C打造了本地化的社交形象。在Big C的黃金周推廣活動中，Vpon威朋在短短一周內實現了2400萬次總曝光，展現了出色的文化融合和社區建設能力。
  • O2O戰略：為了實現線上用戶向實體店的引流，並進一步將實體店的客戶引導至線上渠道，Vpon威朋與Big C通過整合多維數據（包括Big C自身的移動和電子商務數據、店內分析、客戶資料以及遊客洞察），開發了季節性推廣活動、個性化廣告定位以及社區參與策略。這些策略可根據需要進行定製，以覆蓋旅行前、旅行中、旅行后不同階段的受眾，確保在整個旅程中都能進行豐富的品牌展示。
  • 影響者參與：藉助全面的影響者數據儀錶盤，Big C能夠輕鬆分析並選擇全球範圍內的優質影響者。Vpon威朋將Big C與擁有超過100萬粉絲的小紅書頂流博主對接，使「Big C」和「泰國旅遊」這兩個關鍵詞迅速成為熱搜話題。這項影響者營銷戰略成功將Big C打造成國際遊客心目中的一流泰國品牌。

Vpon威朋AI大數據集團是一家領先的大數據公司，致力於利用人工智能技術，提供移動數據解決方案。Vpon威朋藉助來自9億台移動設備的龐大數據，以及每天處理210億條跨境數據的能力，整合亞太地區的優質媒體資源，為客戶提供全面的數據和AI解決方案。這些解決方案涵蓋數據分析服務、AI增強效果、企業數字化、品牌知名度提升以及跨境營銷策略，為客戶提供有效工具，助力他們通過數據提升品牌知名度並獲取潛在客戶。

Vpon威朋已獲得英國標準協會（BSI）頒發的ISO 27001（信息安全管理）和ISO 27701（隱私信息管理）認證。

SOURCE Vpon威朋大數據集團

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