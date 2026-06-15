科技引領保險教育：Big Jump SEO 聯手三大保險平台 運用最新Gemini AI技術提升自願醫保資訊質素

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Big Jump SEO Solutions

15 6月, 2026, 10:00 CST

香港2026年6月15日 /美通社/ -- 領先的數位行銷與搜尋引擎優化（SEO）專家 Big Jump SEO Solutions 今日宣布，與本港三大知名保險知識教育平台 —— VHIS101HKVHIS 以及 MoneyHK101 達成戰略合作。此次合作將全面引入 Google 研發的最新 Gemini AI 智能技術，致力於優化及提升自願醫保（VHIS）及各類保險產品的知識分享質素，為香港市民帶來更精準、更易懂且最具時效性的保險資訊。

隨著自願醫保政策的不斷更新與醫療市場的快速轉變，市民對清晰、客觀的保險資訊需求日益殷切。Big Jump SEO Solutions 憑藉深厚的數碼技術底蘊，將 Gemini AI 的強大自然語言處理與大數據分析能力，深度注入合作平台的內容創作與優化流程中。透過 Gemini AI 技術，平台能夠在確保資訊合規與準確的前提下，快速梳理複雜的保險條款與理賠程序，並將之轉化為深入淺出的教育文章、圖表懶人包及智能互動問答，大幅降低大眾理解保險產品的門檻。

參與是次合作的三大平台各具特色：VHIS101HKVHIS 長期專注於自願醫保政策、產品比較與投保攻略，而 MoneyHK101 則全面涵蓋個人理財與綜合保險知識。

Big Jump SEO Solutions 發言人表示：「保險教育的核心在於『信任』與『清晰』。我們非常高興能與這三家優秀的平台合作。透過引入最新的 Gemini AI 技術，我們不僅能提升內容的產出效率，更能針對搜尋引擎進行深度優化，讓有需要的市民在網上搜尋時，能第一時間獲取最具權威性與參考價值的保險知識，實現科技賦能普惠金融。」

展望未來，Big Jump SEO Solutions 與三大保險教育平台將持續深化 AI 技術在金融保險科技（InsurTech）領域的應用。雙方將緊密合作，推動更多元化的智能工具上線，引領香港保險市場的數碼化轉型，重塑大眾對個人健康保障與財富管理的認知。

關於 Big Jump SEO Solutions

Big Jump SEO Solutions 是一家綜合性的網絡營銷公司，專注於為客戶提供定制的搜尋引擎最佳化 (Search Engine Optimisation, SEO)、內容營銷和網絡廣告解決方案。憑著深入的行業經驗和創新策略，Big Jump 致力於幫助品牌提升網絡能見度，並在線上市場中脫穎而出。

網址：bigjumpseo.com

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