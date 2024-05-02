Binance Labs 投資及支援 Movement Labs 推動「Move 處不在」使命

Binance Labs 未公開投資項目緊隨 Movement Labs 的 3800 萬美元 A 輪融資

三藩市2024年5月2日 /美通社/ -- Movement Labs 是位於三藩市的區塊鏈開發團隊，今天宣佈獲得了 Binance Labs 的投資。這些投資緊隨 Movement Labs 成功獲得的3800 萬美元 A 輪融資，並增加該公司繼續推動「Move 處不在」(Move Everywhere) 使命的動力。

Movement Labs 於 2022 年成立，現在建立以多個「模組化移動」為本區塊鏈的生態系統。這些區塊鏈從 M2 開始，並為以太坊成為首個「 Move 虛擬機 L2」(Move Virtual Machine L2)。Movement Labs 將利用這些資金，擴展自身的開放源碼工具、框架和規程，從而在更廣泛的區塊鏈生態系統中，促進採用 Move 程式語言。開發人員們透過 Movement Labs 啟動多個安全、高效率兼高輸送量的「 Move VM 彙總」(Move VM rollup)，便如使用智能合約一樣簡單。

Binance Labs 支援 Movement Labs

Movement Labs 明白 Move 開發社群的巨大潛力和人才，而重視亞太 (APAC) 地區，並以此為全球擴張策略的一部分。該公司致力支持和支援 Asian Move 開發人員，為他們提供所需的資源、教育和機會，從而展示他們卓越工作成果，以及為 Move 生態系統成長作出貢獻。

Movement Labs 的聯合創辦人 Rushi Manche 表示：「我們很高興歡迎 Binance Labs 成為投資者，當我們開始專注充滿活力和創新的亞太市場，繼續推動我們的『Move 處不在』(Move Everywhere) 策略時， Binance Labs 的支持和專業將會是無價的。我們的目標是加速 Move 普及，在該地區，而透過能幹 Move 開發人員賦權與合作，而為整個生態系統開創多個新可能。」

如欲更多 Movement Labs 資料和參與開發網絡指南，請瀏覽：Movementlabs.xyz，並在 X @movementlabsxyz 和 Discord 關注我們。在 movementlabs.xyz 聯絡我們，討論全球商機。

關於 Movement Labs：

共同創辦人 Rushi Manche 和 Cooper Scanlon 是 Move 生態系統的早期建設者，並於 2022 年創辦 Movement Labs。這公司成為首個整合區塊鏈網絡，並在以太坊上驅動最快兼最安全的第 2 層。Movement Labs 務求將智能合約安全與平行運算，結合 EVM 流動和用戶基礎，並透過旗艦 L2 和與 Move Stack 連接的 rollup，將 MoveVM 引至以太坊。

關於 Binance Labs

Binance Labs 是 Binance 的風險投資部門和加速器，如今價值已超過 100 億美元。該公司投資組合涵蓋來自六大洲 25 多個國家/地區 250 個項目，投資回報率超過 14 倍。Binance Labs 的投資組合公司中，五十家曾參加 Binance Labs 的培育計劃項目。如欲更多資料，請在 X 上關注 Binance Labs。

SOURCE Movement Labs