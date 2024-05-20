BingX歡慶六週年，推進全球戰略拓展

產品多樣化及技術創新：

BingX的成功源於對持續創新和產品多樣化的堅定承諾，以滿足全球加密貨幣愛好者及交易者日益進步的需求。BingX提供多種多樣的產品，幫助用戶更靈活地管理數字貨幣資產。

秉持以用戶為中心的理念，BingX全面系統地開發其產品服務。為幫助用戶最大化資金利用率，BingX將推出USDC本位合約交易，擴大可用於交易保證金的幣種範圍，同時全面更新幣本位合約交易服務。

在現貨交易方面，BingX將推出Launchpad和Launchpool，使用戶能夠參與熱幣交易，並獲得經過嚴格審核的高質量項目。在理財方面，BingX將提供質押服務，幫助用戶進行低息代幣借貸。為提供多樣化的投資選擇，該平台還將擴展其結構化產品，加入雙幣投資、累計期權/累沽期權以及雪球產品。

此外，BingX還計劃為用戶提供頂級加密貨幣資產管理服務，為用戶帶來機構級別的資產管理能力。

品牌影響力及企業社會責任：

BingX始終致力於履行企業社會責任，支持全球範圍內的慈善事業、災難救援、環境保護以及社區福利項目。2024下半年，BingX準備與鯨豚保育協會及知名視頻平台合拍紀錄片，幫助人們看到鯨豚圈養的殘酷，從而提升動物保護意識。

BingX從全球首家加密社交交易平台，發展到現在全球領先的綜合加密貨幣交易所，始終將用戶放在首位，根據用戶迭代的需求不斷升級平台產品服務。BingX積極參與行業及地區活動，通過區塊鏈會議、贊助和教育研討會促進社區參與並推動全球加密貨幣的普及。

全球拓展及戰略合作：

隨著2024年在土耳其、越南和阿根廷等市場擴張，BingX不斷加強本地化，通過本地的專業團隊支持，識別開發專門針對當地市場的產以及活動。通過與切爾西足球俱樂部及UFC冠軍拳擊手等進行的跨界戰略合作，BingX擴展了跨行業影響力，並在各大洲的主要市場加強了品牌知名度，為數百萬用戶提供了頂級交易解決方案及絕佳市場機會。展望未來，BingX將進一步擴大合作網絡，持續加深全球影響力。

BingX的首席產品官Vivien Lin表達了興奮及感激之情：「在過去的六年裡，我們對卓越創新的承諾始終堅定不移。我們將繼續攜手BingX社區及合作夥伴，不斷探索加密領域的無限可能，積極推動行業變革。感謝大家一路相伴，讓我們一起在未來再創新高。」

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX