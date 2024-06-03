交易之外：BingX六年來持續履行社會責任

維爾紐斯2024年6月3日 /美通社/ -- 在慶祝成立六週年之際，全球領先的加密貨幣交易所BingX回顧了平台對企業社會責任（CSR）的承諾，並對一路受到的社會支持表示衷心感謝。自2022年設立BingX千萬慈善基金以來，BingX慈善一直致力於通過各種項目在全球社區中產生積極影響。樂觀積極、眾志成城，BingX慈善將呼應平台全球發展策略，繼續拓展影響力，創造美好世界。

感恩奉獻

BingX慈善的奉獻精神體現在一系列災害救援、提高環境可持續性和社區支持等項目中，其中主要包括：

自然災害救援 ：為菲律賓颱風、台灣和土耳其地震、巴西洪水、墨西哥颶風等自然災害提供援助。

：為菲律賓颱風、台灣和土耳其地震、巴西洪水、墨西哥颶風等自然災害提供援助。 社區支持 ：在台灣贈送食品、獻血和開展兒童教育計劃，在越南進行現金捐款和建校，並為FTX倒閉設立專項救助基金。

：在台灣贈送食品、獻血和開展兒童教育計劃，在越南進行現金捐款和建校，並為FTX倒閉設立專項救助基金。 環境可持續性：在土耳其植樹造林，並與鯨豚保育協會 (WDC) 合作，致力於結束圈養和保護海洋生物。

這些舉措體現了BingX慈善在幫助受到自然災害影響的人民和推動可持續環境實踐方面的決心。

拓展企業社會責任視野

在歡慶其「Amazing Six」六週年之際，BingX也致力於擴大其企業社會責任工作。BingX慈善計劃增加對兩個關鍵領域的投資：教育與技能發展，以及關愛弱勢群體鼓勵多樣性。BingX相信，擴大教育機會和推進社會包容性非常重要。

目前，BingX慈善正在積極探索這些領域的項目，並將在這些倡議發展過程中與公眾分享最新進展。BingX對這些新項目的潛在影響充滿熱情，並期待與當地社區合作，確保項目成功。

群策群力

為進一步推動履行企業社會責任，BingX慈善誠邀各界推薦有潛力及影響力的企業社會責任項目。地區性及全球性的項目建議對平台而言均至關重要。BingX慈善歡迎所有熱衷於創造積極變化的非營利組織、社區組織和個人提供意見。

發言人致詞

BingX的品牌發言人Vivien Lin分享了她的真摯感言：「回顧我們的六年之旅，最突出的就是我們對回饋社會和真正改變世界的深刻承諾。我們的企業社會責任不僅僅是口號，而是我們對社區力量和支持有需要者的重要性信念的見證。展望未來，我們比以往任何時候都更加致力於促進教育、推動包容性和可持續改革。我們很感謝BingX社區的堅定支持，並期待與大家繼續推動充滿積極影響的旅程。感謝您與我們一起，共同創造更加美好的未來。」

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX也針對比特幣價格、乙太坊價格等熱門幣種提供專業的價格分析，深受投資人好評。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

更多內容請參考： https://bingx.com/

SOURCE BingX