BingX二季度回顧：聚焦用戶開展創新、持續佈局全球

今年四月，BingX成為TOKEN2049迪拜的冠名贊助商，進一步擴大平台開放性。首席產品官Vivien Lin在主題演講中重點介紹了公司以用戶為中心的理念，展示了BingX如何將尖端技術與用戶導向的設計相結合，提供卓越的交易體驗。在與社區的互動中，Vivien Lin重申了公司致力於以用戶為中心的理念，認為這是在當前牛市中取得成功的關鍵。她描述了BingX如何利用新興Web3技術，通過專注的研究團隊識別和整合創新，以增強平台功能，滿足用戶不斷變化的需求。

六月，BingX在越南加快了其全球擴展的步伐。作為GM Vietnam的鑽石贊助商，BingX在其充滿活力的展位上接待了超過5000名與會者，也通過與越南主要媒體的獨家採訪進一步突顯了BingX在該地區日益增長的影響力。

越南在區塊鏈領域有著獨特的優勢，擁有技術高超且成本效益高的勞動力。「你可以在這裏找到一些最優秀的程序員和工程師，」Vivien表示。她強調，儘管勞動力成本相對較低，但編程和工程質量非常高，使得越南成為新項目的理想市場。

歡慶Amazing Six六週年

BingX在五月份開啟了六週年紀念，通過全面的全球擴展戰略 —— ExpansionX來慶祝這一里程碑。該舉措包括推出USDC本位的合約交易，推出用於代幣銷售的Launchpad和Launchpool，並將品牌本地化擴展至土耳其、越南和阿根廷市場。BingX的擴展得到了本地化團隊和專門客服的助力，以促進社區的積極參與。

為了紀念這一里程碑，BingX舉辦了多場線下活動，旨在加強本地化：

阿根廷：BingX舉辦了一場專屬活動，迎來了50位關鍵意見領袖 (KOL)、VIP用戶和合作夥伴。著名喜劇演員Pichu Straneo也參加了此次慶祝活動，強調了BingX致力於加強本地聯繫交流。

越南：超過400位嘉賓出席了活動，增強了BingX在越南市場的知名度和影響力。此次活動增強了交易者和合作夥伴對BingX服務的了解。

台灣：歡慶活動匯集了行業專家、媒體、資深交易者和加密貨幣愛好者。知名藝人的表演，包括本地人氣藝人陳勢安 (Andrew Tan)，營造了熱烈的氛圍。

「第二季度對於BingX來說充滿活力和增長。探索多樣化的市場及其獨特優勢能幫助我們為更廣泛的受眾提供以用戶為中心的創新」，BingX首席產品官Vivien Lin說道。「我們致力於理解並適應全球用戶需求，這對推動我們的成功至關重要。通過深入洞察，我們不斷優化產品，並為用戶提供卓越的價值。」

Vivien Lin補充道：「這段期間我們與行業關鍵參與者進行了重要合作，進一步鞏固了我們在加密貨幣市場的領先地位。我們的團隊致力於不斷改進平台，確保BingX始終走在技術進步和市場趨勢的前沿。展望未來，我們充滿期待。我們將繼續專注於創新、安全和用戶滿意度，努力在行業中樹立新標竿。」

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX