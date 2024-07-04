BingX與切爾西足球俱樂部合作升級，成為男子球隊官方訓練服合作夥伴

維爾紐斯2024年7月4日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所BingX宣布與切爾西足球俱樂部開展進一步合作：從2024/25英超賽季開始，BingX將從切爾西袖章合作夥伴轉變為男子球隊的官方訓練服合作夥伴。

為慶祝這一里程碑，BingX在史丹福橋球場使用特製無人機空投訓練服，通過該加密風格的方式拉開進一步合作的序幕。這是BingX品牌標識首次在訓練服正面大面積展示。男隊球員和教練團隊將在所有訓練課中穿著該訓練服。

隨著BingX成為新賽季男隊的訓練服的正面展示贊助商，BingX將獲得更強曝光，提升其在全球體育界的品牌認知度，使品牌與不斷追求卓越的精神緊密相連。正如足球運動員不斷進行訓練以達到巔峰狀態，BingX的加密貨幣交易者通過嚴格的分析和戰略性的交易來取得卓越的表現。從訓練場到交易場，BingX與切爾西一起，為不斷突破自我的人賦能。

BingX將為用戶和體育迷們帶來一系列獨家福利，包括但不限於切爾西比賽日門票、比賽日VIP體驗以及精美的聯名商品。此外，BingX將推出一場精彩的交易競賽，模仿無人機空投活動，進一步通過「空投」概念使社區參與進來。用戶可通過每日簽到獲得驚喜空投獎勵，進行更多活力互動。

BingX首席產品官Vivien Lin對此次合作升級表示：「我們非常高興能夠與切爾西進一步合作，成為男隊的官方訓練服合作夥伴。這一合作關係彰顯了我們對卓越創新有著共同的不懈追求。我們期待為用戶和粉絲們提供獨特的體驗和機會，攜手打造一個更美好的未來。」

今年年初，BingX展開跨界合作，成為了切爾西球隊的官方袖章合作夥伴。在共同的熱情和對無限的探索驅動下，雙方一起推出了「為未來賦能」計劃。這一戰略合作標誌著兩個行業巨頭開展聯動，BingX正式進入體育及娛樂界。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方加密交易所合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX