BingX推出盤前交易功能，搶先獲取新數字資產

立陶宛維爾紐斯2024年7月30日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所BingX隆重地宣佈推出盤前交易功能。BingX用戶可以通過該功能搶先獲得新幣、高效發現價格並享有更優的流動性。此功能還可以激發社區、社群對交易的興趣，使BingX在成為新資產上限後的首選交易市場。 這是平台的創新性升級，旨在重新定義加密貨幣交易的格局，創造了絕佳的機會，使用戶能夠在新幣正式上線前即可交易。首批上線的項目包括Hamster Kombat (HMSTR) 和Catizen (CATI)。Hamster Kombat和Catizen是兩款引人入勝的點擊遊戲，在基於Telegram（即時通訊軟件）的TON生態系統中吸引了大量用戶。

BingX的首席產品官Vivien Lin表達了她的熱情，並強調了該功能對平台用戶的重要性：「這一新功能標誌著BingX的一個重要里程碑，不僅為我們的用戶提供獲取新幣的早期機會，還能新幣在現貨市場上線前搶占有利位置。我們致力於不斷創新、推出工具，幫助用戶在不斷變化的加密貨幣市場中始終處於領先地位。」



抓住早期機會、進行真實交易

BingX盤前交易作為一個場外交易（OTC）平台，促進真實、點對點地交易新幣。該功能允許用戶以最佳價格獲得新幣、提前獲取流動性，並在雙方約定的時間完成交割。買賣雙方可以根據自己的偏好和價格預期自由選擇和創建訂單。無論是作為買方、賣方還是兩者兼有，用戶都可以設置自己期望的價格和數量，確保一個靈活且用戶主導的交易環境。

平台會凍結買賣雙方的相關金額，確保交易安全，保證每筆訂單都有堅定的資金支持，從而降低交易失敗的風險。賣方也可以在擁有代幣後立即完成交割，鎖住訂單利潤，無需等待交割期結束。作為加密貨幣交易行業的可靠領袖，BingX不斷創新、推出增強全球用戶交易體驗的功能。盤前交易功能的上線突顯了BingX對安全性、可靠性和為用戶賦能的承諾。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX