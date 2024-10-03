BingX迅速從熱錢包事件恢復，確保用戶資產安全

立陶宛維爾紐斯2024年10月3日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX在近期的熱錢包事件後展現出了快速的反應能力和強大的韌性，始終確保用戶資產安全，並在24小時內恢復了提現功能。9月20日約凌晨4點（東八區時間），BingX遭遇了影響其中一個熱錢包的事件。交易所在偵測到風險後，立即採取行動隔離了受影響的系統，並暫停所有充值和提現，以保障用戶資產和防止進一步損失。

服務恢復時間線

在事件得到控制後，BingX於9月21日08:30（東八區時間）成功恢復主要資產的提現服務，涵蓋USDT、USDC、BTC、ETH、TRX、XRP、SOL等。充值服務於48小時內恢復，並首先針對上述資產開放。隨後，提現服務逐步擴展，截至9月26日已恢復20種幣種的提現，至9月29日共有129個幣種恢復提現服務。

資產安全與保障承諾

BingX向用戶保證，所有資產均處於安全狀態，未受影響。儘管短暫中斷了充值與提現服務，但平台交易運作正常，且大部分資產存儲於更安全的冷錢包中。BingX憑藉強大的儲備，全面覆蓋任何潛在損失，並設立全額應急安全基金以應對提現需求。目前，該基金已完成90%的準備工作，並將在全面恢復充提服務前進行進一步的鏈上安全測試。

調查與安全升級

BingX立即對事件展開深入調查，並與慢霧科技（SlowMist）及911等安全機構合作，追蹤黑客行蹤。調查範圍已大幅縮小，預計近期將有更多詳細結果。

針對此次事件，BingX已對其安全基礎設施進行了全面升級。交易所已對其錢包系統進行了徹底改造，以防止未來發生類似事件。BingX也加強了內部監控和威脅應對機制，以更迅速地檢測和消除潛在威脅。BingX也將持續與安全顧問合作，定期進行嚴格的技術審查，消除任何漏洞，確保始終為所有用戶提供一個可信賴且強固的平台。

BingX首席產品官Vivien Lin在回顧此次事件時表示：「用戶資產的安全是我們的首要任務，而這次事件也再次展現了我們對此的承諾。我們迅速高效地做出了應對，除了技術層面，我們始終保持透明和信任，這是我們的核心價值。在整個過程中，我們每一步都向用戶進行了通知，確保他們了解自己的資產是安全無虞的。這次事件雖帶來了挑戰，但也讓我們有機會進一步加強平台安全。我們為團隊的表現感到驕傲，並將持續努力，讓BingX成為業界最安全、最值得信賴的交易所之一。」

BingX將繼續加強安全協議，為全球用戶提供更安全可靠的交易環境。儘管遭遇此次挑戰，BingX已迅速恢復運營，並將繼續鞏固其在加密領域的領先地位。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX