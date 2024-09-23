BingX向颱風「摩羯」越南受災地區捐贈10億越南盾

為了幫助颱風摩羯的的受災民眾，BingX還推出了等額捐款活動。公眾每向越南祖國陣線委員會捐贈1,000越南盾，BingX都將捐贈等額金額。此活動於9月17日結束，捐款總額隨後提升至10億越南盾。其中，6億越南盾來自BingX的等額捐款計劃，4億越南盾為BingX的初始捐款。

此外，BingX還於9月18日舉辦一場慈善活動，弘揚團結分享的精神。該活動將在老街省北河縣Bao Nhai公社Nam Khap Ngoai村和Trung Do村舉行，屆時將向當地居民分發230份慈善物資。此區域因其崎嶇的地形難以進入，災後重建難度較大，導致救援行動受限。這些慈善禮品是根據當地政府的建議準備的，包含生活必需品，確保符合社區的實際需求。BingX希望此次活動不僅能提供物資援助，也能激勵當地居民重拾信心，幫助當地居民應對當前困難，傳遞愛與人性的光輝。

BingX首席產品官Vivien Lin表示：「本次次活動中社群的熱烈響應使我們深受感動。在BingX，我們相信運用平台的力量來推動積極變革，而此次活動讓我們能夠在越南北部人民困難的時刻與他們站在一起。我們希望我們的捐助，加上其他善心人士的貢獻，能夠幫助推進當地的重建工作。」

BingX始終承諾在危機時刻支持各地社區，並向所有參與此次重要活動的人士表示衷心感謝。該加密貨幣交易所相信通過共同努力，可以幫助受害地區盡快恢復，並隨時準備在關鍵時刻提供即時援助。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX