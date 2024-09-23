BingX向颱風「摩羯」越南受災地區捐贈10億越南盾

23 9月, 2024, 13:20 CST
立陶宛維爾紐斯2024年9月23日 /美通社/ -- 2024年9月17日，BingX慈善 (BingX Charity) 捐贈10億越南盾幫助越南北部應對颱風摩羯後的重建工作。BingX慈善是全球領先的加密貨幣交易所BingX旗下的慈善機構。摩羯是三十年以來登陸越南的最強颱風，造成了大範圍的破壞、數百人死亡或失蹤、數千人流離失所。
災難發生後，BIngX第一時間於2024年9月12日發起捐款活動，承諾捐贈4億越南盾給越南祖國陣線中央委員會 (Vietnam Fatherland Front Central Committee)。這筆捐款旨在為受到颱風及隨後洪水和山崩影響的民眾提供急需的援助。BingX的捐款活動，加上來自公眾的慷慨捐助，對於為災民提供即時的救援起到了至關重要的作用。這筆資金將用於重建社區、恢復基礎設施、並為失去家園和生計的家庭提供基本用品。
為了幫助颱風摩羯的的受災民眾，BingX還推出了等額捐款活動。公眾每向越南祖國陣線委員會捐贈1,000越南盾，BingX都將捐贈等額金額。此活動於9月17日結束，捐款總額隨後提升至10億越南盾。其中，6億越南盾來自BingX的等額捐款計劃，4億越南盾為BingX的初始捐款。
此外，BingX還於9月18日舉辦一場慈善活動，弘揚團結分享的精神。該活動將在老街省北河縣Bao Nhai公社Nam Khap Ngoai村和Trung Do村舉行，屆時將向當地居民分發230份慈善物資。此區域因其崎嶇的地形難以進入，災後重建難度較大，導致救援行動受限。這些慈善禮品是根據當地政府的建議準備的，包含生活必需品，確保符合社區的實際需求。BingX希望此次活動不僅能提供物資援助，也能激勵當地居民重拾信心，幫助當地居民應對當前困難，傳遞愛與人性的光輝。
BingX首席產品官Vivien Lin表示：「本次次活動中社群的熱烈響應使我們深受感動。在BingX，我們相信運用平台的力量來推動積極變革，而此次活動讓我們能夠在越南北部人民困難的時刻與他們站在一起。我們希望我們的捐助，加上其他善心人士的貢獻，能夠幫助推進當地的重建工作。」
BingX始終承諾在危機時刻支持各地社區，並向所有參與此次重要活動的人士表示衷心感謝。該加密貨幣交易所相信通過共同努力，可以幫助受害地區盡快恢復，並隨時準備在關鍵時刻提供即時援助。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
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SOURCE BingX
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