BingX榮獲Blockchain Life 2024「年度最佳中心化加密交易所」
新聞提供者BingX
31 10月, 2024, 21:52 CST
維爾紐斯2024年10月31日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX在2024年10月22日至23日於杜拜舉行的Blockchain Life 2024大會上取得了卓越成就。BingX在此次全球性論壇中榮獲「年度最佳中心化加密交易所」，並獲得其他兩個獎項，彰顯了其在數字資產領域中卓越的影響力和成長速度。作為加密行業的核心盛會，Blockchain Life 2024匯集了全球Web3、數字金融和區塊鏈領袖，確立了BingX作為推動加密貨幣交易未來發展的關鍵角色。
BingX發言人Vivien Lin表示對此成就表示自豪，強調了公司始終以用戶為中心、提供安全透明的加密服務。Vivien Lin表示：「獲得『年度最佳中心化加密交易所』是對BingX在穩定性、用戶信任和創新方面不懈努力的肯定。我們的首要目標始終是提供一個安全透明的平台，這一獎項證實了我們的使命和對用戶的承諾。很高興能為我們1,000萬名的全球用戶提供一個安全的環境，讓他們在BingX上自信地探索加密市場。」
BingX專注於引入用戶友好的創新功能，如精簡的交易介面、個性化的交易工具以及快速響應的客服系統，從而提供流暢的使用體驗。該平台提供強大的研究工具，提供主流幣如比特幣價格、以太幣價格的行情分析，從總體經濟及代幣經濟的角度進行全面評估，幫助用戶做出明智決策，無論是資深交易者還是新手都能受益。BingX的默克爾樹驗證器讓用戶能夠實時監控資產，並由平台100%保證金計劃支持，確保所有用戶資金完全安全且可隨時取用。展望未來，BingX持續優先推動各項升級，致力於打造更具有吸引力、便捷且愉悅的交易環境，進一步鞏固其在加密領域的領導地位。
BingX在Blockchain Life 2024的亮相亦突顯了其在加密貨幣領域中的思想領導地位。公司代表參與了有關數字資產格局演變的討論，分享了在當前市場動態下私人投資者的策略見解。BingX圍繞市場情緒、經濟因素及監管挑戰等主題，強調其透過先進工具和定製策略，幫助投資者適應變化。對於新手投資者，BingX著重指出了了解自身風險承受度以及進行全面研究的重要性，是成功加密投資的關鍵支柱。這一參與進一步鞏固了BingX致力於為用戶提供尖端交易工具、加強安全措施及持續教育的承諾。
BingX將繼續在中東、拉美及其他地區擴展業務，為新興市場帶來更高的可及性和可靠性。 此次獲獎體現了BingX對於在加密交易中開創安全且創新的Web3解決方案的奉獻，為資深交易者和新手提供先進的加密資源，持續引領加密世界的發展。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，同時也因應市場，定期提供主流幣如以太幣行情及比特幣價格走勢分析，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
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SOURCE BingX
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