BingX攜手Blockpit進一步協助加密用戶報稅

15 8月, 2024, 18:07 CST
立陶宛維爾紐斯2024年8月15日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX宣佈與歐洲知名加密貨幣稅務解決方案提供商Blockpit達成戰略合作關係。從2024年8月8日起，BingX用戶可以通過Blockpit輕鬆處理稅務，省时又省钱。Blockpit提供法律保障，確保合規性與時俱進，符合不斷變化的法規，大大提升BingX用戶的交易體驗和投資信心。BingX用戶還可在Blockpit首次報稅時享受8.5折優惠。
BingX首席產品官Vivien Lin對此表示：「我們非常高興能將Blockpit的創新稅務解決方案整合到BingX平台。這一合作關係印證平台致力於持續保持全球合規、為用戶提供先進的財務決策工具。通過增強在歐洲市場的影響力，我們為用戶提供了全面報稅服務和先進的投資組合管理工具。我們相信這次合作將為全球社區用戶提供流暢、高效且合規的交易體驗。」
BingX用戶可以使用Blockpit的最先進的報稅功能，輕鬆管理稅務並優化財務規劃。用戶還可以使用Blockpit的先進投資組合管理工具，更精準地跟蹤和優化投資，確保可以實時做出明智的決策。此外，Blockpit的稅務優化功能通過稅損收割等策略、顯示潛在的收益或虧損以及資產的持有時間等減少稅收。
BingX深知包括稅務合規在內的合規重要性，這也是其致力於為用戶提供可靠金融工具的重要一環。借助Blockpit在加密稅務管理方面的專業知識，BingX提升其品牌知名度，並為全球特別是歐洲的用戶提供有效的加密稅務管理解決方案。這次合作不僅增強了用戶信心，還體現了BingX對智能金融管理和遵守當地法規的承諾。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
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SOURCE BingX
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