BingX攜手Blockpit進一步協助加密用戶報稅

BingX用戶可以使用Blockpit的最先進的報稅功能，輕鬆管理稅務並優化財務規劃。用戶還可以使用Blockpit的先進投資組合管理工具，更精準地跟蹤和優化投資，確保可以實時做出明智的決策。此外，Blockpit的稅務優化功能通過稅損收割等策略、顯示潛在的收益或虧損以及資產的持有時間等減少稅收。

BingX深知包括稅務合規在內的合規重要性，這也是其致力於為用戶提供可靠金融工具的重要一環。借助Blockpit在加密稅務管理方面的專業知識，BingX提升其品牌知名度，並為全球特別是歐洲的用戶提供有效的加密稅務管理解決方案。這次合作不僅增強了用戶信心，還體現了BingX對智能金融管理和遵守當地法規的承諾。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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