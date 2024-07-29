BingX贊助CoinGecko 2024年第二季度市場報告：致力於透明和信任

維爾紐斯2024年7月29日 /美通社/ -- BingX自豪地宣佈贊助CoinGecko 2024年第二季度(Q2) 市場報告。這項合作凸顯了BingX致力於為加密貨幣社區提供透明、可靠且富有洞察力的數據。BingX是一個領先的加密貨幣交易所，以用戶為中心的平台和創新的交易解決方案而聞名。

BingX發言人Vivien Lin表示：「BingX和CoinGecko有一個共同的目標：为加密貨幣社區提供透明、準確且可行的見解。贊助CoinGecko季度報告的決定反映了我們致力於打造一個值得信賴和透明的交易環境。我們相信，知情決策是取得成功交易的基礎，這份報告將為我們用戶提供寶貴見解，讓他們能自信地應對市場。」

Vivien擁有十年投資銀行行業經驗，每周與公眾分享她的觀點。她最近的一篇文章討論BTC等加密貨幣如何重塑拉美洲高通脹背景下的銀行業，而薩爾瓦多等國家更是率先將其作為法定貨幣。BingX在每週內容中所展示的这种對教育和透明度的承諾，是其將金融資訊大眾化和賦能全球用戶使命的基石。

為交易者提供可行的見解

CoinGecko受到頂級行業發行商的信任，為交易者帶來全方位的市場視圖，提供來自數千個數據點的準確、可靠和深入的信息。這些數據點包括價格、交易量、市值、合約地址和社區統計等。通過跟蹤社區增長、開源代碼開發、重大事件和鏈上指標，CoinGecko提供了數字貨幣市場基本分析，拥有無與倫比的深度和可靠性。BingX的贊助確保每個人都有機會利用優質內容做出明智的決策。

CoinGecko的Q2市場報告全面更新了市場形势。總市值下降了14.4%（4088億美元），至2024年Q2末降至2.43萬億美元，平均交易量為908億美元，比2024年Q1下降了16.9%。BTC和ETH的主導地位繼續上升，表明加密市場內的資金流向了更安全的資產。頂級加密貨幣出現虧損，其中SOL的跌幅最大，達27.8%。報告還分析了前10大鏈和平台上的NFT交易量，突出了顯著的趨勢和變化。同時，報告提供了DeFi生態、多鏈市場份額以及跨鏈橋流動性的概述。

第三方透明度的重要性

在數據完整性和透明度至上的行業中，CoinGecko作為第三方數據提供商脫穎而出。CoinGecko獨立運營，確保所提供的數據和見解是公正的，反應市場真實動態。需要注意的是，披露的數據僅由CoinGecko提供，BingX並未參與內容製作。

隨著BingX的創新和擴展，與CoinGecko的合作標誌著一個重要的里程碑，通過提供公正的數據為用戶增強了透明度和可靠性，強化了他們對知情交易決策的承諾。通過與可靠和獨立的數據提供商合作，BingX正在向增強用戶可用信息的透明度和可靠性邁出重要一步。BingX與CoinGecko之間的合作加强了BingX致力於為其社區提供在快速變化的的市場中做出明智交易決策所需工具的承諾。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX