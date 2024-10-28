BingX贊助CoinGecko 2024年第三季度報告：比特幣主導地位上升，Gold與預測市場表現亮眼，加密總市值達2.33萬億美元

CoinGecko的2024年第三季度加密行業報告深入解析了加密市場的整體格局。總體加密市場市值下降了1.0%，本季度結束時為2.33萬億美元。比特幣主導地位，佔總市值的53.6%。然而，主要資產類別表現超過了比特幣，Gold增值了13.8%。預測市場增長顯著，達565.4%，其中Polymarket佔據了99%的市場份額。以太坊第二層 (Layer 2) 的交易量增長了17.2%，其中Base表現最為突出。同時，中心化交易所 (CEX) 現貨交易量季增長率下降14.8%，降至3.05兆美元。雖然以太坊仍是去中心化交易所交易的主要鏈，但其市場份額正迅速被Solana和Base蠶食。

這份報告內容從數千個數據來源取得，追蹤價格波動、交易量、鏈上指標及社區增長，為用戶提供加密市場的全方位視角。BingX對於這類教育工作的承諾，透過此次贊助得以延續，確保交易者能夠在Web3生態系統的複雜環境中游刃有餘。

本季報告中的見解完全由CoinGecko提供，確保其分析不受外部影響。BingX的贊助確保這些重要洞察能夠觸達更廣泛的社群，無論是新手交易者還是機構投資者都能受益。隨著加密市場的不斷發展，BingX作為聚焦用戶安全、體驗和信任的交易平台，始終處於行業前沿。贊助CoinGecko第三季報告，是BingX持續為其社區提供所需工具和資訊以在快速變化的市場中取得成功的又一舉措。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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