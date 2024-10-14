BingX推出Telegram小程序，實現無縫跟單交易
新聞提供者BingX
14 10月, 2024, 20:29 CST
立陶宛維爾紐斯2024年10月14日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX宣布推出全球首創的Telegram跟單小程序，支持用戶在Telegram內進行跟單交易。用戶無需註冊或下載額外軟件，就能透過這個革命性新功能跟隨BingX上的頂尖加密貨幣交易員。只需在Telegram連接TON Space錢包，用戶即可進行一鍵跟單交易，為交易發展揭開新篇章。
此次新功能是BingX致力於讓加密貨幣交易更直觀且用戶友好的重要進展。BingX的首席產品官Vivien Lin表示：「我們透過BingX Telegram小程序降低了准入門檻。用戶無需進行繁瑣的註冊或下載app，只需一個TON Space錢包，就可以開始跟隨行業頂尖專家的交易。此次創新彰顯了我們簡化交易並賦能全球各地經驗水平各異交易者的決心。」
連接TON Space錢包後，BingX用戶可透過該錢包快速充值資金。透過簡化的流程，用戶能夠輕鬆探索「跟單廣場」，只需點擊幾下即可跟隨專業交易員的交易，省去繁瑣的註冊流程和額外下載，簡化了使用體驗。BingX用戶可以輕鬆管理資金，將資金轉入BingX錢包後即可輕鬆開始交易。「我的跟單」模塊還顯示總收益、當前交易和歷史交易，一目了然，便於管理跟單。
為慶祝小程序的推出，BingX推出限時福利，包括全額退還充值手續費以及贏取Toncoin (TON) 空投的機會。這些特別福利進一步提升了小程序的吸引力，現在正是加入BingX交易社群的最佳時機。分享與邀請也變得更加簡單，用戶可以直接透過Telegram邀請朋友或推薦交易員，並獲得邀請獎勵。
BingX Telegram小程序的推出標誌著加密貨幣交易未來的關鍵時刻，為用戶帶來了前所未有的便利和簡易。隨著加密貨幣市場不斷發展，BingX將繼續致力於提供尖端的解決方案，提供創新工具，為交易者賦能。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
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SOURCE BingX
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