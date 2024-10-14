BingX推出Telegram小程序，實現無縫跟單交易

連接TON Space錢包後，BingX用戶可透過該錢包快速充值資金。透過簡化的流程，用戶能夠輕鬆探索「跟單廣場」，只需點擊幾下即可跟隨專業交易員的交易，省去繁瑣的註冊流程和額外下載，簡化了使用體驗。BingX用戶可以輕鬆管理資金，將資金轉入BingX錢包後即可輕鬆開始交易。「我的跟單」模塊還顯示總收益、當前交易和歷史交易，一目了然，便於管理跟單。

為慶祝小程序的推出，BingX推出限時福利，包括全額退還充值手續費以及贏取Toncoin (TON) 空投的機會。這些特別福利進一步提升了小程序的吸引力，現在正是加入BingX交易社群的最佳時機。分享與邀請也變得更加簡單，用戶可以直接透過Telegram邀請朋友或推薦交易員，並獲得邀請獎勵。

BingX Telegram小程序的推出標誌著加密貨幣交易未來的關鍵時刻，為用戶帶來了前所未有的便利和簡易。隨著加密貨幣市場不斷發展，BingX將繼續致力於提供尖端的解決方案，提供創新工具，為交易者賦能。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX