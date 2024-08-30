BingX冠名贊助新加坡TOKEN2049

30 8月, 2024, 13:47 CST
立陶宛維爾紐斯2024年8月30日 /美通社/ -- 致力於為交易者賦能的全球領先的加密貨幣交易所BingX宣佈，將以冠名贊助商的身份參與在新加坡濱海灣金沙舉辦的TOKEN2049大會。TOKEN2024是全球頂級的加密生態系統大會，該活動與BingX的使命完美契合——幫助所有人輕鬆享受到加密時代的紅利。秉持用戶至上的理念，BingX將在會場設立展位，為所有參與者帶來有趣的沈浸式體驗。將在展位展示前沿技術，互聯互動，與BingX社區交流分享心得。
BingX首席產品官Vivien Lin將作為嘉賓參加大會的專題討論，分享她對Web3行業最新發展的專業知識及自身見解。Vivien說道：「我們很高興能夠成為TOKEN2049新加坡大會的冠名贊助商。此次活動是我們展示BingX創新成果、與充滿活力的加密社區交流的絕佳機會。參與此次活動也體現了我們致力於打造一個可靠透明的平台、激勵用戶走在時代前沿並通過加密貨幣取得更多成就的承諾。我們期待與行業領袖們交流，並分享我們對數字資產未來的願景。」
BingX還將在TOKEN2049新加坡大會前舉辦一場獨家派對，為受邀嘉賓提供絕佳交流機會，讓他們在輕鬆愉快的氛圍中與行業領袖互動。這場獨家派對是BingX表示對合作夥伴和支持者的感謝，同時也是慶祝他們的成就、討論加密貨幣領域未來機會的好機會。
此前，BingX曾在TOKEN2049迪拜大會上作為冠名贊助商亮相，展示了其創新技術並參與了多場精彩的討論，取得了卓越反響。如今，BingX將在新加坡繼續推動Web3產業的創新交流。通過在TOKEN2049新加坡大會上與全球加密社區的互動，BingX旨在進一步鞏固其作為全球Web3領域先鋒的地位。透過相關舉措，BingX將作為以用戶為中心和值得信賴的領先交易所，持續為用戶賦能。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
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SOURCE BingX
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