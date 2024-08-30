BingX冠名贊助新加坡TOKEN2049

BingX還將在TOKEN2049新加坡大會前舉辦一場獨家派對，為受邀嘉賓提供絕佳交流機會，讓他們在輕鬆愉快的氛圍中與行業領袖互動。這場獨家派對是BingX表示對合作夥伴和支持者的感謝，同時也是慶祝他們的成就、討論加密貨幣領域未來機會的好機會。

此前，BingX曾在TOKEN2049迪拜大會上作為冠名贊助商亮相，展示了其創新技術並參與了多場精彩的討論，取得了卓越反響。如今，BingX將在新加坡繼續推動Web3產業的創新交流。通過在TOKEN2049新加坡大會上與全球加密社區的互動，BingX旨在進一步鞏固其作為全球Web3領域先鋒的地位。透過相關舉措，BingX將作為以用戶為中心和值得信賴的領先交易所，持續為用戶賦能。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的官方合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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