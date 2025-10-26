印尼助力全球疫苗事業：Bio Farma與DCVMN藉全球合作增強衛生抗逆力

Bio Farma現任總裁Shadiq Akasya稱，公司參與DCVMN，體現印尼超越國家利益、為促進全球健康盡心盡力的承諾。

Shadiq表示：「Bio Farma自DCVMN創立之初，其角色不僅是代表成員，更是為全球疫苗自給自足獻上實質貢獻。透過合作與創新，我們矢志為所有人提供公平、可持續的衛生解決方案。」

他補充說：「我們相信，發展中國家疫苗產業的真正力量源自合作。透過積極參與DCVMN，我們旨在確保每個國家都能獲取安全、優質且價格相宜的疫苗，這正是印尼對全球衛生安全作出貢獻的真實寫照。」

2004年，Bio Farma聯同其他DCVMN成員，透過與荷蘭疫苗研究所進行技術轉移合作，在擴大五聯疫苗(DPT-HepB-Hib)供應範圍方面發揮了關鍵作用。此項成就顯示，Bio Farma在DCVMN網絡內的貢獻絕非僅具象徵意義，而是具備深厚技術內涵與實踐價值。

國際社會對Bio Farma的信任與日俱增。2012年，印尼再度於峇裏島主辦第13屆DCVMN年度大會，時任Bio Farma董事之一的Mahendra Suhardono當選為2013-2014年度執行委員會主席。

印尼的領導地位再獲肯定，Bio Farma獲委任為2023-2025年度DCVMN理事會主席，擔當網絡成員與全球策略優先事項間的橋樑，同時彰顯了印尼領導發展中國家疫苗產業的能力。

Bio Farma對創新的堅持遠超合作層面。2020年，其nOPV2疫苗成為首款獲列入世界衛生組織緊急使用清單的疫苗，有助加快全球衛生緊急狀態下的疫苗部署。這一成就，不僅展現了Bio Farma卓越的科研與技術能力，更凸顯了資助方、科學家、學術研究者、政策制定者、全球疫苗倡導組織及疫苗生產商等多方國際持份者間的高效協作與溝通。正是這種協同合作，令nOPV2疫苗得以在全球公共衛生的關鍵時刻迅速完成研發、審批及上市。

這一里程碑證明，發展中國家的製造商有能力實現世界級創新，達到世界衛生組織認可的最高國際安全、質量及效能標準。nOPV2不僅是科學突破，更象徵著技術自主能力，以及全球對印尼有能力為國際衛生安全作出有意義貢獻的信心。Bio Farma的成功，激勵著所有DCVMN成員繼續提升研發與生產能力，推動發展中國家實現疫苗自給自足，並增強全球衛生抗逆力。

憑藉每年超過35億劑的生產能力，Bio Farma向逾150個國家供應疫苗，並擁有12種獲世衛預認證的疫苗。作為伊斯蘭合作組織(OIC)在疫苗開發、生產及分銷方面的卓越中心，Bio Farma持續鞏固印尼在全球衛生版圖中的策略性地位。

將於2025年10月29日至31日在峇裏島舉行的第26屆DCVMN年度大會，將是印尼重申其在全球衛生外交領域領導地位的重要契機。藉此論壇，Bio Farma致力推動全球創新、合作及疫苗自給自足，打造一個更具抗逆力且公平的全球衛生生態系統。

關於DCVMN

發展中國家疫苗製造商網絡(DCVMN)作為一個全球聯盟，由來自17個發展中國家的46家疫苗製造商組成，於2000年成立，旨在透過公平獲取高質量疫苗，強化公共衛生體系。

DCVMN透過倡議行動、能力建設、專業培訓及聯合研究計劃，促進成員間合作，以加強全球免疫計劃的實施。

DCVMN與世界衛生組織、聯合國兒童基金會(UNICEF)、全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病防範創新聯盟(CEPI)、帕斯適宜衛生科技組織(PATH)、克林頓健康發展組織(CHAI)及蓋茨基金會(Gates Foundation)等國際組織緊密協作，致力確保各國具備生產和供應可負擔救命疫苗的能力。欲瞭解更多信息，請瀏覽dcvmn.org。

關於Bio Farma

PT Bio Farma (Persero)作為印尼國營生命科學公司，亦是東南亞規模最大的疫苗製造商。

Bio Farma創立於1890年，總部設於萬隆，其疫苗生產及供應遍及逾150個國家，並在生物技術研究、創新及全球衛生安全領域積極發揮作用。

作為DCVMN成員，Bio Farma不斷推動國際合作，確保疫苗公平可及，並提升全球公共衛生水平。欲瞭解更多信息，請瀏覽www.biofarma.co.id。

