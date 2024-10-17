Birla Carbon宣佈在印度開設首個亞洲後處理廠

這座先進的工廠將為印度的塗料和油墨市場提供特種產品

印度孟買2024年10月18日 /美通社/ -- 優質碳基解決方案龍頭製造商及供應商之一Birla Carbon宣佈在印度開設其首個亞洲後處理（Asia Post Treatment，簡稱「APT」）廠房。這項棕地計劃位於印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的帕塔爾甘加（Patalganga）地區。這座尖端設施配備了最新的處理技術，旨在透過提供最高水平的靈活性、效率和精度，徹底改變碳黑行業。該工廠將滿足塗料和油墨等關鍵行業對高性能碳黑牌號快速增長的需求。

Birla Carbon董事Rajeev Sonthalia在分享他對這次發佈的看法時表示：「Patalganga亞洲後處理廠的推出標誌著Birla Carbon為客戶創建和部署尖端技術解決方案的一個重要里程碑。亞洲是碳黑行業的新興市場，該工廠的策略位置將鼓勵我們的合作夥伴進行創新。」他進一步補充道：「這個棕地設施將使Birla Carbon能夠利用其全球反應堆能力，以最高的產量和效率運行。製造技術的精確度確保我們的產品符合最高的質量和性能標準，滿足區域和全球各地不同客戶的特定需求。這不但讓我們豐富了消費者的生活，亦同時激發了我們與合作夥伴之間的信任。」

亞洲後處理廠設施的先進技術確保了對反應時間的精確控制，促進了針對特定客戶需求的超高性能等級的生產。APT設施能夠滿足嚴格的清潔產品標準，相比傳統產品具有明顯的優勢，使Birla Carbon成為提供可持續、優質解決方案的市場領導者。

Birla Carbon主席兼行政總裁John Loudermilk分享了他對這一新里程碑的看法：「我們亞洲後處理廠的推出反映了我們對行業和我們所服務業務的長期承諾。該設施使我們能夠更有效地為客戶提供支持，同時鞏固Birla Carbon作為思想領袖的地位，為未來開發可持續的高性能碳基解決方案。」他進一步補充道：「該處理設施加強了我們滿足全球高增長行業需求的承諾，並在領先的碳黑行業中實現了更高的可持續性和效率。透過在營運操作的各個方面優先考慮創新和可持續發展，我們不僅僅是響應當前的需求；我們正在預測未來的需求，並為品質、可靠性和環境責任制定新的標準。因此，這讓我們能實現『分享力量』的目標。」

除了用於包裝油墨、汽車和工業塗料等更廣泛的應用外，ATP廠房還具有策略意義，旨在開拓玩具和工具塗料等利基市場，這些市場對低多環芳烴（PAH）產品的需求正在迅速增長。

該工廠位於印度帕塔爾甘加（Patalganga），具有鄰近亞洲新興市場等關鍵優勢。ATP廠房是Birla Carbon在美國North Bend廠房的重要後備。

關於Birla Carbon

Birla Carbon 是全球領先的碳基解決方案供應商之一。作為印度領先的跨國集團Aditya Birla Group的旗艦業務之一，Birla Carbon提供創新的可持續炭黑解決方案，以提升油漆和塗料、油墨和碳粉、塑料、粘合劑、密封劑、紡織纖維、機械橡膠製品和輪胎、能源系統、碳納米管及可持續碳素材料的性能。該公司在14個國家/地區開展業務，擁有17個製造工廠，並在美國Marietta、印度Taloja和比利時Sambreville擁有三個尖端技術中心，展示行業的最前沿創新。Birla Carbon的可持續發展策略——共享未來（Sustainability Strategy – Share the Future）報告，著重於員工安全、環境管理、有效利用碳源以及以對社會和道德負責的方式運作。

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SOURCE Birla Carbon