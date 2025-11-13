BitFuFu 公佈 2025 年第三季度財務業績

香港 2025年11月13日 /美通社/ -- 全球領先的比特幣挖礦及挖礦服務創新企業BitFuFu Inc.（以下簡稱「BitFuFu」或「公司」）（納斯達克代碼：FUFU）2025年11月12日公佈截至2025年9月30日止的第三季度未經審計財務業績。

2025 年第三季度財務摘要

公司於2025年第三季度實現強勁增長，總收入達1.8億美元，同比增長100.1%，創下季度歷史新高。

本報告期內，公司實現淨利潤1156萬美元，其中包含因比特幣價格上漲所帶來的310萬美元未實現收益。與2024年同期淨虧損501萬美元相比，盈利能力顯著提升，展現出強勁的增長態勢。

在非美國通用會計準則（Non-GAAP）框架下，調整後EBITDA為2208萬美元，較2024年同期的580萬美元增長280.9%，反映出公司獲利能力的顯著提升。

在第三季度報告期內，公司普通股基本及攤薄每股收益均為0.07美元，而2024年同期均為-0.03美元。

截至2025年9月30日，公司持有的現金、現金等價物及數位資產總額為2.55億美元，較2024年12月31日的1.68億美元增長 51.5%，同樣創下公司歷年同期最高水平，反映出穩健的資產結構與充裕的流動性。

BitFuFu董事長兼首席執行官Leo Lu表示：「第三季度對BitFuFu來說是一個明顯的轉折點，收入同比翻倍，環比增長56.6%。我們強勁的第三季度業績體現了雙引擎模式的差異化優勢，將持續的雲算力收入，與通過自營挖礦直接參與比特幣價格上漲相結合。這一模式為我們提供了多種手段以管理市場波動，並在週期中保持盈利能力，而穩健的資產負債表則為公司提供了充足的靈活性，使我們能夠在回報最具吸引力的領域進行投資。」

2025 年第三季度營運摘要

截至2025年9月30日，公司總算力達到 36.0 EH/s ，較2024年同期的 26.2 EH/s增長37.4%。

，較2024年同期的 EH/s增長37.4%。 託管算力容量為624 MW，較2024年同期的556 MW提升 12.2%。

雲算力平台註冊用戶增至641,526人，較2024年同期的455,764人同比增長40.8%。

公司持有的比特幣數量為1,962枚，同比增長19.8%（2024年同期為1,638枚）。

2025 年第三季度收入概况

2025年第三季度，公司創下季度歷史營收新高，較2024年同期增長100%。業績增長主要由雲算力解決方案業務與礦機銷售業務的持續增長共同推動。此表現充分體現公司在雲挖礦服務領域的穩健執行力、自有算力的穩步擴張態勢，以及礦機銷售板塊市場需求的顯著回升。BitFuFu的「雙引擎」商業模式，結合高復購率、輕資產屬性的雲挖礦業務與自營挖礦的直接收益，在不同市場週期中均展現出強勁的經營韌性與抗波動能力。

雲算力解決方案營收為1.23億美元，同比增長78.4%。成長主要來自三個方面：一是雲挖礦服務需求的持續攀升；二是新增客戶與復購客戶的共同貢獻；三是託管算力及電力容量的持續擴充。

公司第三季度的美元淨留存率（Net Dollar Retention Rate）為118.8%，表明雲挖礦業務具備穩定的客戶黏性和良好的復購潛力。一鍵式服務體驗、靈活的分期付款機制以及低於交易所購幣的成本優勢，吸引了大量零售與機構客戶。

自營挖礦業務營收為2,010萬美元，環比增長約36%，較2024年同期小幅下降2.2%。此變化主要受三方面因素影響：一是全球區塊鏈網路難度上升，導致每TH算力的平均BTC日收益同比下降33%；二是自營算力投入同比下降 23%；三是比特幣平均價格較去年同期上漲87.5%，由約61,000美元升至114,500美元。

礦機銷售收入為3,580萬美元，較2024年同期的30萬美元實現顯著成長，創下公司單季度礦機銷售收入的歷史新高。此成長主要得益於比特幣價格持續上行帶動的市場需求提升。公司正依托策略夥伴關係，進一步擴大礦機銷售規模並開拓新興市場機會。

2025 年第四季度業務展望

在發展戰略上，公司正由原有的純輕資產運營模式，穩步轉向「輕資產與重資產並重、協同促進」的綜合架構。未來，BitFuFu將持續圍繞輕資產與重資產並行發展的戰略方向，進一步優化全球算力佈局並提升資本使用效率。

公司已簽署一項關於現實世界資產（Real World Assets，簡稱 RWA）的合作協議，通過合規框架銜接雲挖礦業務與更廣泛的資本市場，以算力為底層開展資產代幣化相關探索，進而擴大目標市場、服務更多元客群、鎖定長期客戶需求並深化機構合作。同時，BitFuFu正積極評估在加拿大利用低成本天然氣發電的可行性，計劃啟動兩個以天然氣為動力的試點挖礦項目。目前重點評估天然氣挖礦所帶來的成本與運行時間優勢。

此外，公司正與中東地區的數據中心運營商深化合作，計劃先行拓展託管服務，後續逐步共同開發更多數據中心，為雲挖礦客戶及戰略合作夥伴提供能源與算力支持。

在備受市場關注的高效能運算（HPC）及人工智慧（AI）領域，公司將保持審慎推進的節奏，聚焦能源與基礎設施部署的優化，持續提升成本效率與業務韌性。相關戰略規劃及階段性成果將適時向投資者披露。

