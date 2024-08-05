Bitunix榮獲2024最受用戶信賴交易所獎項，達成東南亞市場關鍵里程碑

「Bitunix獲得『2024最受用戶信賴交易所』重要獎項，是對Bitunix團隊努力不懈和用戶支持的最大肯定。未來，Bitunix將繼續致力於提供最安全、便捷和高效的交易服務，並在用戶體驗上不斷提升是Bitunix的宗旨。」

作為全球領先的加密貨幣交易所，Bitunix始終堅持技術創新和服務至上的理念，致力於為全球用戶提供一流的交易平台。此次在東南亞市場的成功亮相，不僅彰顯了Bitunix在全球市場的戰略布局，更為未來的發展奠定了穩定的基礎。

W2140世界WEB3嘉年華是區塊鏈和加密貨幣行業的重要年度盛會，吸引了來自全球的專家學者、企業領袖和區塊鏈技術愛好者。此次活動不僅提供了分享前沿技術和產業趨勢的機會，更促進了跨領域的交流與合作。

Bitunix將繼續秉承共贏開放的精神，積極參與全球的區塊鏈活動，推動加密貨幣領域的創新發展，並為全球用戶創造更多價值。

關於Bitunix

Bitunix是一家頂尖的加密貨幣衍生品交易所，於2021年11月後在加密貨幣領域迅速發展，致力於為世界各地用戶提供安全、便捷的專業工具與優質的交易體驗。隨著用戶激增、交易量穩定成長，目前市場覆蓋全球100多個地區，Bitunix正在確立產業內的重要地位。

2022年，Bitunix獲得了美國貨幣服務業務（MSB）牌照，並於2024年1月獲得了加拿大MSB牌照。

Bitunix團隊專注在更快地發展更好的產品，藉由使用者反饋和創新，不斷提升我們的平台。

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SOURCE BITUNIX TECHNOLOGIES LTD