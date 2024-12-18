佰維存儲推出消費級品牌Biwin，開創數位生活存儲新時代

創新產品系列 滿足多元需求

Biwin Black Opal 系列

Black Opal高端固態硬碟和記憶體模組，專為追求頂尖效能、快速讀取、流暢遊戲體驗和可靠數據處理的專業人士與遊戲玩家設計。

此系列結合尖端科技與卓越工藝，Biwin Black Opal X570 PRO SSD固態硬碟搭載PCIe Gen 5×4介面，符合NVMe 2.0標準，讀取速度最高可達14,000 MB/s，釋放極速效能。

對於追求卓越記憶體效能的專業用戶，Biwin Black Opal DW100 RGB DDR5 CUDIMM記憶體由Biwin OC Lab專業技術研發，提供高達9200 MT/s的驚人速度，搭配CL42超低延遲，確保穩定性與卓越表現。

Biwin Amber系列

Amber系列為專業攝影師和內容創作者提供出色的移動儲存解決方案，包括便攜固態硬碟、記憶卡及讀卡機等產品。

Biwin Amber PR2000行動固態硬碟採用防塵、防水及抗摔設計，運用先進二次註塑技術打造堅固外殼，並搭配耐用矽膠保護外緣，提供出色手感與額外防護。

Biwin Amber CB500 CFexpress™ 4.0 Type B記憶卡提供高達3750 MB/s的讀取速度，專為8K視頻錄製與高效能傳輸設計，帶來流暢的創作體驗，完美滿足專業創作者的需求。

Biwin系列

Biwin主流產品系列提供高品質科技解決方案，專為高端電腦用戶、內容創作者及遠距工作者的日常需求量身打造，完美結合功能性與高性價比。

佰維Biwin 2025 CES展場資訊

在2025 CES展會上，Biwin 將展示其最新的儲存和記憶體創新技術，結合動態演示和互動展示，展示Biwin產品的應用場景，包括由 Biwin OC LAB CUDIMM 驅動的超頻PC、搭載Biwin記憶卡的專業相機，以及在PS5 Pro上運行的Biwin固態硬碟，邀請全球消費者親臨現場體驗！

展出地點：Biwin Booth #8205, LVCC North Hall; BIWIN Corporate Suite, Bellagio Hotel.

展會時間：2025年1月7日至10日。

關於Biwin

數位時代，我們的生活與數位裝置密不可分，而它们的最佳效能源自領先的儲存與記憶體技術。

佰維存儲專注於半導體儲存技術的研發與製造，賦能尖端設備，引領數位創新浪潮。

佰維存儲消費級品牌Biwin提供一系列優質的固態硬碟、記憶體模組、記憶卡及相關配件產品，助力設備發揮最佳效能。

無論工作、娛樂或遊戲，Biwin助您全面領先，共贏未來。

Biwin, Built to Win.

欲瞭解詳盡訊息，歡迎造訪Biwin官方網站www.biwintech.com

如需媒體照片，請點擊此處。

欲獲取更多資料，請點擊此處。

SOURCE BIWIN Storage Technology Co., Ltd.