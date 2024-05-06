Black Box 與 Extreme Networks 攜手為亞太地區帶來領先的網絡解決方案

Black Box 榮膺 「Extreme Networks 鑽石級合作夥伴」，成亞太地區首個整合商

印度孟買和新加坡2024年5月6日 /美通社/ -- 全球領先的創新通訊與技術解決方案服務提供商 Black Box® 今天宣佈與 Extreme Networks 建立戰略合作夥伴關係，旨在向澳洲、紐西蘭、日本、印度、馬來西亞、新加坡和菲律賓地區的客戶提供該公司業界領先的網絡解決方案。Black Box 榮膺 Extreme Networks 的鑽石級認證——亞太地區最高合作夥伴等級，這項高級別合作關係將令 Black Box 可在 Extreme Networks 平台上為亞太地區的客戶提供網絡無縫整合、項目管理和服務交付。鑽石級合作夥伴資格由 Extreme Networks 從技能、覆蓋範圍和為客戶提供最佳解決方案和服務的整體能力方面，按照嚴格標準進行評定。

Extreme Networks 亞太區渠道總監 Hock Leong Choo 表示：「我們很高興能與 Black Box 開展合作。這次合作創造了良機，令雙方有機會擴大影響並攀登新高峰。我們將共同充分利用各自優勢和資源，在亞太地區取得顯著成果，同時帶來持久的變化。」

「此次合作過程中，Black Box 和 Extreme Networks 將結合各自的專長，提供一整套先進的網絡技術和服務，其中包括 Wi-Fi 6、5G、雲端管理網絡和網絡安全的尖端解決方案，旨在滿足不同行業的獨特需求，」Extreme Networks 印度及南亞渠道及聯盟主管 Deepak Gupta 表示，「我們與 Black Box 的合作為企業充分發揮其數碼基礎設施潛力奠定重要的基礎。」

這項戰略合作夥伴關係可助力 Black Box 和 Extreme Networks 滿足亞太地區客戶的網絡需求。Black Box 的全球業務和網絡專長與 Extreme Networks 的強大網絡解決方案相輔相成，為各行各業的客戶提供符合其要求的一流網絡解決方案。

「我們很高興能與 Extreme Networks 在亞太區開展合作，為客戶的數碼轉型之旅提供量身定制且具有影響力的基礎設施解決方案，」Black Box 亞太區戰略聯盟副總裁 Bhavin Barbhaya 表示，「憑藉在技術資源方面的廣泛投資，在製造業、集體運輸、IT/ITES 和教育領域與 Extreme Networks 解決方案的良好合作記錄，以及遍及全球的業務，Black Box 成為客戶多國營運的首選 IT 解決方案和服務合作夥伴。」

Black Box 戰略合作夥伴關係副總裁 Jim McKenna 續稱：「Black Box 與 Extreme Networks 的鑽石級合作夥伴關係標誌著雙方在亞太地區提供尖端解決方案和卓越服務歷程中的一個重要里程碑。Black Box 致力於實現卓越營運，積極投資開發先進的技術和資源，因此我們擁有得天獨厚的優勢，能夠助力客戶充分發揮 Extreme Networks 解決方案的潛力。」

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SOURCE Black Box Limited