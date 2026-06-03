BlockBooster 旗下 Digital Venture Fund I 投資 1,000 萬美元，作為基石投資人參與SignalPlus 5,000 萬美元 B1 輪融資

英屬維京群島羅德城2026年6月3日 /美通社/ -- 全方位另類資產管理機構 BlockBooster 今日宣布，旗下 Digital Venture Fund I 向機構級數字資產衍生品基礎設施平台 SignalPlus 投資 1,000 萬美元，作為基石投資人參與該公司 5,000 萬美元 B1 輪融資，高盛（Goldman Sachs）擔任獨家財務顧問。

SignalPlus 營運業內領先的機構級數字資產期權及衍生品交易終端，備受全球大型造市商、交易所及交易機構信賴。公司正將其機構級基礎設施延伸至傳統金融領域，並籌備推出平台升級版本 SignalPlus 2.0，將代理式 AI（Agentic AI）引入交易工作流程。

「這筆投資反映了我們的堅定信念：機構資金將透過可信賴的機構級基礎設施流入數字資產領域，」BlockBooster 創辦人兼行政總裁 Samuel Gu 表示。「SignalPlus 是數字資產衍生品領域最成熟的團隊之一，我們很高興能支持他們邁向下一階段的增長。」

此次對 SignalPlus 的投資契合 BlockBooster 的策略，即聚焦 AI 與數字資產市場交匯點具開創性的基礎設施，並重點關注能夠在數字資產原生及傳統金融機構間規模化擴展的交易、資產管理與代幣化基礎組件。

「SignalPlus 已建立數字資產衍生品領域領先的機構級基礎設施，目前我們正邁向全球化並拓展至傳統金融市場。BlockBooster 是一家全方位另類資產管理機構，擁有深厚的機構網絡，並在代幣化與鏈上金融領域具備專業能力，我們很高興迎來這位夥伴，並期待在進入下一階段之際與其緊密合作，」SignalPlus 聯合創辦人兼行政總裁 Chris Yu 表示。

BlockBooster 此次投資來自旗下首隻基金，即規模達 5,000 萬美元的 Digital Venture Fund I，該基金聚焦四大核心領域：AI 基礎設施、鏈上交易生態、鏈上資產管理，以及現實世界資產（RWA）代幣化。

關於 BlockBooster

BlockBooster是一家面向數位時代的新一代另類資產管理公司。BlockBooster運用區塊鏈技術，投資、孵化並管理數位時代的核心資產——從區塊鏈原生項目到真實世界資產（RWA）。作為價值共創者，BlockBooster致力於發掘並釋放資產的長期潛力，為其合作夥伴與投資人在數位經濟的浪潮中捕獲卓越價值。

關於 SignalPlus

SignalPlus 總部位於香港，為加速融合的資本市場構建機構級衍生品交易基礎設施。其平台為對沖基金、造市商、自營交易部門及資產管理機構提供專業期權分析、實時風險管理與執行工具，覆蓋數字與傳統金融市場。公司與業內領先的交易所及交易機構建立合作，並獲 HashKey Capital、AppWorks、騰訊等知名科技與金融投資者支持。

SOURCE BlockBooster