Blue Owl Capital 聘請 Fidelity International 的 Johann Santer 管理亞太地區的私人財富業務

Johann 在亞太地區的私人財富領域深耕二十年多年，累積了豐富的金融業從業經驗。

紐約2024年5月6日 /美通社/ -- 頂尖的另類資產管理公司 Blue Owl Capital Inc. (「Blue Owl」) (紐約證券交易所股票代碼：OWL)，今日宣佈聘請 Johann Santer 擔任董事總經理兼亞太地區私人財富主管。Johann 今日加入 Blue Owl，常駐公司的香港辦事處，並向全球私人財富業務總裁兼執行長的 Sean Connor 報告工作。

Johann 先前曾擔任 Fidelity International 批發業務的區域主管一職，並且兼任私人銀行、財富和策略客戶的主管。Johann 負責制定 Fidelity 在該地區最大客戶渠道的批發業務策略，此策略與財富管理業務日趨一致。任職期間，在 Johann 的領導下 Fidelity International 在亞太地區的私人銀行和財富專營權業務縷獲佳績，並擴闊香港和新加坡批發業務的覆蓋範圍。

在加入 Fidelity 之前，Johann 曾擔任 Bank Julius Baer 董事總經理兼香港基金投資專家主管。Johann 還在一家頂級量子型對沖基金任職逾 10 年，負責監督全球基金的分銷。

Blue Owl 的全球私人財富業務總裁兼執行長 Sean Connor 表示：「Johann 的委任乃建基於 Blue Owl 在亞洲現有的私人財富業務，凸顯了我們為滿足亞太市場特定需求而提供自訂的產品和解決方案所作出的努力。憑藉 Johann 的領導力，我們很高興能夠在亞太地區財富渠道擴展客戶覆蓋範圍和產品分銷範圍，增加另類資產的配置。我們期待他和全球私人財富團隊在未來幾年取得的成就。」

Blue Owl 的亞太地區私人財富業務主管 Johann Santer 表示：「對於另類資產管理公司來說，亞太私人財富蘊含巨大的機遇，但同時面對該地區的資深投資者，亦需要周密的方法。Blue Owl 過往令人印象深刻的投資佳績、聲譽和專業的亞太地區團隊是競爭日趨激烈的市場中不可多得的競爭優勢。我很高興能加入 Sean 和 Blue Owl 團隊，繼續為亞太地區的客戶提供豐富的另類投資方案。」

Blue Owl 是將私人市場解決方案帶入私人財富渠道的先驅和全球領導者。公司擁有一支由 100 多名專家組成的團隊，為全球 100,000 名客戶提供服務。Blue Owl 於 2021 年開展亞太區財富業務，並在其三個投資平台上與該地區許多財富平台合作，其中有些還是最大的財富平台：信貸、普通合夥人戰略資本和房地產。

關於 Blue Owl

Blue Owl (紐約證券交易所股票代碼：OWL) 是一家頂尖的資產管理公司，致力於重塑另類資產。

截至 2024 年 3 月 31 日，資產管理規模高達 1,740 億美元，我們投資於三個多策略平台：信貸、普通合夥人戰略資本和房地產。憑藉長期雄厚的資本實力，我們能為企業提供私人資本方案，助其實現長期增長；同時，我們亦為機構和個人投資者提供多元化的另類投資機遇，力求創造強勁業績、風險調整後回報及資本保值。

攜手全球超過 725 位經驗豐富的專家，Blue Owl 以遠見卓識和嚴謹的紀律，打造非凡成就。若要了解更多資訊，請瀏覽www.blueowl.com。

前瞻性聲明

本公告中的某些聲明是《1995 年美國私人證券訴訟改革法》(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)「安全港」條文的「前瞻性聲明」。在本新聞稿中使用時，「估計」、「預期」、「估算」、「預測」、「計劃」、「擬」、「相信」、「尋求」、「可能」、「將」、「應該」、「未來」、「提議」、「目標」、「目的」、「期望」、「前景」以及這些詞彙或類似的表述（或這些詞彙或表述的相應否定形式）旨在明確前瞻性陳述。任何此類前瞻性聲明均根據適用證券法例所提供的安全港條文作出，並且僅截至發出的日期為止。除法律要求外，Blue Owl 不承擔更新或修改任何此類前瞻性聲明的義務。

這些前瞻性聲明不是對未來業績、條件或結果的保證，並涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素都不在 Blue Owl 的控制範圍，這些因素可能導致實際業績或結果或明顯有別於前瞻性聲明中討論的結果。

其他可能影響實際業績或結果的重要因素包括未能識別戰略收購的預期利益；收購相關成本；無法維持 Blue Owl 股票在紐約證券交易所上市；Blue Owl 管理增長的能力；Blue Owl 執行商業計劃及達成其預測的能力；涉及 Blue Owl 的潛在訴訟；適用法律或法規的變化；以及 Blue Owl 或會受到其他經濟、商業、地緣政治及競爭因素不利影響的可能性。

投資者聯絡人

Ann Dai

投資者關係主管

[email protected]

媒體聯絡人

Nick Theccanat

公司傳訊及政府事務主任

[email protected]

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/2147951/4150960/Blue_Owl_Capital_Inc_Logo.jpg

SOURCE Blue Owl Capital