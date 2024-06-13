BMO 宣佈 Rohit Sharma 擔任全球板球大使

板球運動員及國際文化偶像 Rohit Sharma 在 ICC 男子板球 T20 世界盃賽前被任命為 BMO 板球大使。

多倫多2024年6月13日 /美通社/ -- 正值 2024 年 ICC 男子板球 T20 世界盃賽將於六月首次登陸北美及西印度群島之際，BMO 於今天宣佈與職業板球運動員、國際文化偶像 Rohit Sharma 締結板球大使合作夥伴關係。

Rohit Sharma 深受全世界球迷的喜愛，在各種形式的板球比賽中獲得無數榮譽，打破了多項記錄。印度及全球球迷都期待看到 Rohit 帶領印度隊參加今年的 ICC 男子板球 T20 世界盃賽。

「Rohit Sharma 的雄心、激情和成功故事激勵著全球各地的許多人，包括那些來到加拿大建立新生活並實現真正財務進步的球迷，」BMO 客戶增長與細分市場負責人 Sumit Sarkar 表示，「體育運動喚起了一種超越國界的社群感和使命感。我們與 Rohit 的合作體現了板球運動的全球聯繫，使我們能夠滿足新移民在財務旅程任何階段的需求，將他們與自己的新家園聯繫在一起。」

「在我的職涯中，我見證了板球是如何跨越文化和國界團結和激勵球迷的。抱著同樣的信念，我很高興能與 BMO 合作，發揮自己的作用，齊心協力幫助新移民在任何地方取得進步，」 Rohit Sharma 說道，「我始終堅信，只要有正確的支援，付出努力和堅定決心，任何夢想都可以實現。我期待與 BMO 一道，成為賦能球迷的一股力量，幫助他們追求並實現個人和財務目標。」

透過與 BMO 的合作，Rohit 將出現在宣傳影片及社群媒體貼文中，激勵初到加拿大的新移民規劃他們的全新財務之旅。此次板球大使合作夥伴關係建立在 BMO 承諾的基礎之上，即提供方便、數位化的銀行體驗，為加拿大新移民的整個旅程提供支援，使他們有能力取得財務進步。

2023 年，一直致力於表彰銀行、金融和技術領域的關鍵發展和創新的組織 Banking Tech Awards 將 BMO 的 New to Canada 計劃評為「零售銀行業最佳技術應用獎」。2023 年 11 月，BMO 的 NewStart® 抵達前預開戶計劃榮獲 BAI 全球創新獎和 Qorus-Accenture 銀行業創新獎，彰顯了 BMO 在推動數位銀行領域進步的不懈努力，也反映了該銀行提供超越國界的卓越銀行體驗的使命。

新起點更簡單：BMO 幫助新移民取得真正的財務進步

BMO NewStart 計劃： BMO 的 NewStart 計劃為客戶提供一整套一流、個人化、免費的銀行產品，包括支票和儲蓄帳戶、量身定制的抵押貸款方案、無信用記錄信貸、投資以及全球匯款，幫助他們建立財富。





BMO 的 NewStart 計劃為客戶提供一整套一流、個人化、免費的銀行產品，包括支票和儲蓄帳戶、量身定制的抵押貸款方案、無信用記錄信貸、投資以及全球匯款，幫助他們建立財富。 抵達前預開戶計劃 ：透過 BMO 業界領先的數位銀行計劃，符合資格的轄區內的線上申請人可讓其 BMO 抵達前預開戶銀行帳戶的申請得到即時處理。該計劃還可以讓來自 13 個國家/地區的申請人在抵達加拿大之前，只需花幾分鐘即可開立銀行帳戶，並在符合條件的情況下開設國際學生 GIC，使他們的財務過渡更加輕鬆快捷。





：透過 BMO 業界領先的數位銀行計劃，符合資格的轄區內的線上申請人可讓其 BMO 抵達前預開戶銀行帳戶的申請得到即時處理。該計劃還可以讓來自 13 個國家/地區的申請人在抵達加拿大之前，只需花幾分鐘即可開立銀行帳戶，並在符合條件的情況下開設國際學生 GIC，使他們的財務過渡更加輕鬆快捷。 BMO SmartProgress ：為了幫助他們順利過渡，BMO SmartProgress 作為一項免費的線上金融教育計劃，為新移民提供自訂、隨選和互動的學習體驗。這個金融知識平台旨在幫助新移民了解加拿大的銀行系統，並幫助他們在開始新生活時養成良好的財務習慣。平台內容包括影片和工具，讓新移民更了解複雜的金融話題，包括預算和信貸管理、房屋所有權，以及投資未來。





：為了幫助他們順利過渡，BMO SmartProgress 作為一項免費的線上金融教育計劃，為新移民提供自訂、隨選和互動的學習體驗。這個金融知識平台旨在幫助新移民了解加拿大的銀行系統，並幫助他們在開始新生活時養成良好的財務習慣。平台內容包括影片和工具，讓新移民更了解複雜的金融話題，包括預算和信貸管理、房屋所有權，以及投資未來。 BMO 新移民人才計劃：BMO 的新移民人才計劃是一項針對流離失所者、移民和難民的招聘計劃，為加拿大和美國的新移民提供支援並創造就業機會。該計劃包括個人化的招聘頁面，方便求職者向 BMO 作自我介紹，並尋找加拿大和美國的工作機會。

如欲了解更多有關 BMO 如何幫助加拿大新移民實現財務進步的資訊，請瀏覽 www.bmo.com/newcomers。

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BMO Financial Group 是北美第八大銀行，截至 2024 年 4 月 30 日，總資產達 1.4 兆美元。BMO 服務客戶已有 200 年之久，且不斷發展壯大。其是一個由高度敬業的員工組成的多元化團隊，為加拿大、美國和全球特定市場的 1,300 萬客戶提供廣泛的個人和商業銀行、財富管理、全球市場和投資銀行產品和服務。在於商業和生活中「大膽創造美好」這一單一目標的驅動下，BMO 致力於推動世界發生積極變化，為實現繁榮的經濟、可持續發展的未來和包容性社會而不斷取得進步。

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