Bollinger Motors 透過 Syncron 實現保固作業自動化

Syncron Warranty 透過簡化營運流程和提高客戶滿意度，提升汽車售後服務的效率。

芝加哥2024年5月1日 /美通社/ -- 基於 AI 的售後市場和 OEM 售後軟體的領先供應商 Syncron 今天宣佈，Syncron Warranty 已被總部位於密西根州奧克帕克的美國電動商用卡車製造商 Bollinger Motors 選中。

Bollinger Motors 將於 2024 年下半年推出創新型全電動 Bollinger B4，該公司認為需要一個擁有深厚汽車專業知識的端到端保固生命週期合作夥伴，以幫助簡化營運流程，同時提供行業領先的客戶標準經驗。

Syncron 因其對使用者友好、直觀的介面，並輔以簡化的保固註冊、自動化和精細追蹤功能在其中脫穎而出。Bollinger Motors 指出，與其他潛在合作夥伴相比，Syncron 具有成本效益，並可以根據其不斷增長的業務需求進行擴充。

Bollinger Motors 還指出，對 Syncron 品牌的信任、Syncron 在創新、穩健和靈活的 OEM 解決方案方面的聲譽，以及團隊的協作方式都是其促成此決定的因素。

Bollinger Motors 商業售後網絡經理 Rob Marcott 表示：「我們認為 Syncron 保固解決方案的完整性是他們的優勢所在。該平台使我們能夠管理保固流程的各個環節，並能夠隨著我們的業務和產品線的增長而擴充。」

Syncron Warranty 連接並增強了整個保固流程，使企業能夠在一個平台上處理索賠、追蹤退貨，追加銷售新的服務計劃，同時降低成本並增加收入。藉助 Syncron Warranty，Syncron 客戶的保固總支出減少 23%，索賠處理時間縮短 30%，供應商回收率提高 58%。

Syncron Warranty 讓經銷商能夠簡化保固管理、加快索賠處理並增強客戶服務，從而提高客戶的滿意度和忠誠度。對於最終使用者來說，它可以更快地解決問題、改善服務和帶來卓越的擁有體驗，讓他們高枕無憂。

除了獲得端到端保固管理解決方案之外，Bollinger Motors 還獲得了值得信賴的發展合作夥伴。「Syncron 提供的不僅僅是全方位的創新型保固管理解決方案，實際上是一個能在不到九個月時間內實現價值的解決方案。」Syncron 首席營收官 Anneliese Schulz 說道，「在當今時代，客戶希望我們能夠支援他們降低成本、簡化和數位化保固作業，以取代傳統的應用程式。除了合適的技術之外，實現價值的時間和真正的領域專業知識是幫助客戶取得成功的製勝法寶。」

Bollinger Motors 獲得了值得信賴的合作夥伴，因為 Syncron 擁有超過 25 年的售後行業專業知識，每年為全球 OEM 和分銷商創造超過 30 億美元的價值。Syncron Warranty 是 Syncron 互聯服務體驗 (CSX) 雲端的重要組成部分，這是一個 AI 和 ML 平台，可協助製造商及服務機構全週期轉型至服務生命週期管理方法。

若要進一步了解 Syncron Warranty，請瀏覽 syncron.com/warranty。

關於 Syncron

Syncron 透過改善售後市場的獲利能力、提高客戶忠誠度，和實現向服務驅動型業務模式的轉型，協助一流製造商和分銷商充分利用世界新型服務經濟。我們的解決方案透過 Syncron 的互聯服務體驗 (CSX) 平台提供，憑藉卓越的售後服務體驗，為客戶帶來差異化競爭優勢，同時推動收入和大幅改善利潤。Syncron 深受多個世界頂級品牌信賴 ，也因此成為智能服務生命週期管理 SaaS 解決方案領域首屈一指的私人企業及全球領導者。如欲進一步了解，請瀏覽 syncron.com。

關於 Bollinger Motors

Bollinger Motors, Inc. 由 Robert Bollinger 於 2015 年創立，是一家總部位於密西根州奧克帕克的美國公司。Bollinger Motors 正在開發 4-6 級全電動商用底盤駕駛室卡車。2022 年 9 月，Bollinger Motors 成為 Mullen Automotive, Inc. 的控股公司。請瀏覽 bollingermotors.com 和 mullenusa.com 了解更多資訊。

SOURCE Syncron