全球保險科技公司bolttech宣佈獲得由Dragon Fund領投的C輪融資

旨在推動持續擴張

新加坡2024年12月24日 /美通社/ -- 快速發展的全球保險科技公司bolttech今天宣佈，由Liquidity和MUFG設立的Dragon Fund將攜手Baillie Gifford、忠利集團(Generali)（通過該集團旗下專門從事私募股權投資的公司Lion River）及其他投資者共同領投bolttech的C輪融資，預計融資總額將超過1億美元。繼bolttech創紀錄的A輪和B輪融資之後，此次C輪融資使bolttech的估值達到21億美元，這筆投資將進一步推動bolttech的全球發展戰略。

領投方Dragon Fund與跟投方的戰略支持以及C輪融資將使bolttech能夠繼續提升其平台功能，擴大其全球市場佔有率，並加快實現其為客戶提供更加個性化、更便捷、更實惠且觸手可及的保險的目標。此次投資是繼bolttech前幾輪成功融資之後的又一次投資，進一步確立了其在保險科技領域的領導者地位。

Dragon Fund首席投資官Ridhi Chaudhary表示：「我們很高興能領投bolttech的C輪融資。在很短的時間內，bolttech已經成為一家領先的嵌入式保險科技公司，業務遍佈全球，規模龐大。其技術能力和執行力給我們留下了深刻印象。我期待著加入董事會，為bolttech的下一階段的發展提供支持。」

Dragon Fund董事總經理Aakash Tulsani補充說：「bolttech憑借差異化的技術和項目管理解決方案將保險整合到客戶的購買流程中，使客戶更容易獲得經濟實惠、量身定制的產品。作為一家以技術為先的服務提供商，bolttech在塑造嵌入式保險的未來方面佔據有利地位，而嵌入式保險是一個全球規模超過700億美元的潛在市場。」

Baillie Gifford投資經理Hendrik Borginon表示：「bolttech是嵌入式保險領域的先鋒力量。通過將保險產品無縫整合到分銷合作夥伴中，bolttech正在改變全球保險的購買和銷售方式。在經驗豐富的團隊掌舵下，我們看好他們在未來幾年推動大幅增長和盈利的潛力。」

bolttech集團首席執行官Rob Schimek表示：「最新一輪融資是對我們價值主張的認可，也是bolttech發展歷程中的又一個重要里程碑。這筆資金也證明了我們在推動保險行業發展的過程中對創新和卓越的不懈追求。有了Dragon Fund和C輪投資者的這筆投資，我們將繼續通過我們領先的技術生態系統，引領保險業的未來變革。」

關於bolttech

bolttech是一家全球性的保險科技公司，致力於構建世界領先的、以技術為支撐的保障和保險生態系統。Bolttech在亞洲、歐洲、北美和非洲的逾35個市場為客戶提供服務。

憑借一整套數字化、以數據為支撐的能力，bolttech強化了保險公司、分銷商和客戶之間的聯繫，使保險和保障產品的購買和銷售變得更簡單、更高效。

欲瞭解更多信息，請訪問：www.bolttech.io

關於Dragon Fund

Dragon Fund由Liquidity和MUFG於2023年共同推出，是一個專注於全球成長期科技及科技型企業的股權投資平台。該平台在投資過程中利用的是Liquidity的專有技術，並依托MUFG廣泛的全球網絡。

欲瞭解更多信息，請訪問：www.dragonfunds.com

關於Baillie Gifford

Baillie Gifford是一家獨立的投資合夥企業，一個多世紀前在愛丁堡成立，由58名合夥人共同擁有和經營，他們均在本公司任職。公司的使命是發掘能夠持續成長、在未來五至十年乃至更長時間內為客戶帶來回報的顛覆性企業（包括上市及非上市公司）。截至2024年9月30日，公司擁有1708名員工，管理資產規模達2180億英鎊，在愛丁堡、阿姆斯特丹、都柏林、法蘭克福、香港、倫敦、紐約、上海、多倫多和蘇黎世等地設有辦事處。

關於忠利集團(The Generali Group)

忠利集團是全球領先的保險和資產管理提供商之一。該集團成立於1831年，業務遍及全球50多個國家，2023年的總保費收入達到825億歐元。集團擁有約8.2萬名員工，為7000萬客戶提供服務，在歐洲處於領先地位，同時在亞洲和拉丁美洲的影響力也在日益增強。忠利集團戰略的核心是對客戶做出「終身夥伴」的承諾，通過創新且個性化的解決方案、卓越的客戶服務以及數字化的全球分銷能力來實現這一承諾。集團已將可持續發展全面納入所有戰略決策中，旨在為社會各界創造價值，同時構建一個更加公平、更具韌性的社會。

SOURCE bolttech