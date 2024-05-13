北海道洞爺湖溫泉地區首座奢華精品飯店「BOUROU LAKE TOYA」將於2024年冬季開幕

品牌概念為「間（AWAI）的美學」。「間（AWAI）」意謂「連接內與外的空間」「重疊卻未曾交錯」。在此，您可以遠離日常生活的喧囂及紛擾，沉浸在北海道的大自然裡，感受時間與空間的曖昧界線以及介於日常與非日常之間的奧妙空間。

此外，洞爺湖也是眾多北海道人氣觀光景點之中一直受到遊客歡迎的觀光景點，面向湖景的洞爺湖溫泉開湯已100多年，迄今仍持續受到人們的喜愛。每年4至10月期間，每天晚上都會舉辦「洞爺湖長期煙火大會」，在「BOUROU LAKE TOYA」，您可以邊浸泡在溫泉中邊欣賞煙火美景，享受一段美好的特別時光。

媒體洽詢資訊 https://www.bourou-toya.com/en/contact/ 聯絡「BOUROU」（英文）

―能夠讓您藉由空間、美食、體驗活動來感受「4＋1的"Re"」，充滿Well-being（幸福感）的奢華精品飯店 「BOUROU LAKE TOYA」 ―

何謂4＋1的"Re"…

REST ～休息～

- 所有客房備有湖景觀景浴室

- 在廣闊的陽台上自我冥想





- - RELAXATION ～放鬆～

- 備有讓您消除日常帶來的疲憊、解放身心靈的 SPA療程





- RECREATION ～活動～

- 備有健身房，讓您在度假中也能維持健康體態

- 從頂樓露台近距離欣賞每年春季至秋季期間每晚在湖上舉辦的「洞爺湖長期煙火大會」





- - RETREAT ～ 靜思 ～

- 由擁有法式料理三星級餐廳經驗的主廚–飯島豪掌廚的北海道料理

- 全包式（※部分服務收費）飯店的舒適休息廳

- 在 焚火露台上觀賞美麗煙火

- 在客房陽台上享用美味早餐





- - - - RELEASE ～解放～

- 湖面與飯店的模糊界線，讓您容易感受介於日常與非日常之間奧妙的建築設計

- 在頂樓露台眺望廣闊的天空以及湖景，享受與自我對話的時間

- 開放式陽台視野廣闊，搭配使用天然材料建造出統一風格自然不造作的客房

BOUROU LAKE TOYA預計於2024年冬季開幕（2024年夏季開始受理預約）

地 址： 北海道虻田郡洞爺湖溫泉7-8

交 通： 自道央高速公路虻田洞爺湖交流道車程約15分鐘

客房數： 共20間

營 運： 野口觀光株式會社

設 計： 阿部元氣

野口觀光株式會社

野口觀光集團為北海道代表性的觀光渡假村企業，除高級旅館外，旗下另有適合全家出遊或友人同行的休閒溫泉旅館、商務旅館等飯店，共擁有位於北海道及神奈川縣的21座住宿設施。

試營運網站URL：https://www.bourou-toya.com/en/ 日文網站：https://www.bourou-toya.com/

＜Instagram＞

ID：bourou_lake_toya

URL：https://www.instagram.com/bourou_lake_toya/

SOURCE 野口観光株式会社