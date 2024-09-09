北海道洞爺湖溫泉地區的首座奢華精品飯店「BOUROU LAKE TOYA」將於2024年12月25日開幕

品牌概念為「間（AWAI）之美學」。「間（AWAI）」意謂「連接內與外的空間」、「重疊卻未曾交錯」。在此，您可以遠離日常生活的喧囂及紛擾，沉浸在北海道的大自然裡，感受時間與空間的曖昧界線以及介於日常與非日常之間的奧妙空間。

「BOUROU LAKE TOYA」的主廚飯島豪，自法式料理三星級餐廳修業歸國後，累積了「洞爺溫莎SPA渡假飯店」等日本國內五星級飯店的主廚經驗，同時他還具有獵人的身分。本飯店提供飯島豪主廚所掌杓的創作北海道美饌，等您來品嚐。

敬請期待即使在北海道也只有在擁有豐富食材寶庫的此處才能品嚐到的饗食（Gastronomy）（呈現出氣候風土、歷史、文化的料理）。

有關本案的洽詢資訊

https://www.bourou-toya.com/en/contact/ ※「BOUROU」洽詢表格（英文）

―能夠讓您藉由空間、美食、體驗活動來感受「4＋1的"Re"」，充滿Well-being（幸福 感）的奢華精品飯店 「BOUROU LAKE TOYA」―

4＋1的"Re"

REST ～ 休息 ～ 所有客房備有湖景觀景浴室

每年4-10月期間每晚都會舉辦「洞爺湖長期煙火大會」，您可以邊浸泡在溫泉中邊欣賞美麗的煙火 在廣闊的陽台上自我冥想

RELAXATION ～ 放鬆 ～ 備有讓您消除日常的疲憊、解放身心靈的SPA療程

RECREATION ～活動～ 備有健身房，讓您在渡假中也能維持健康體態 從頂樓露台近距離欣賞每年春季至秋季期間每晚在湖上舉辦的「洞爺湖長期煙火大會」

RETREAT ～靜思～ 由擁有法式料理三星級餐廳經驗的主廚–飯島豪掌杓的創作北海道美饌 全包式飯店（※部分服務收費）的舒適休息廳 在焚火露台上觀賞美麗煙火 在客房陽台上享用美味早餐 ※僅限部份客房

RELEASE ～ 解放 ～ 湖面與飯店的模糊界線，讓您容易感受到介於日常與非日常之間奧妙的建築設計 在頂樓露台眺望廣闊的天空以及湖景，享受與自我對話的時間 開放式陽台視野廣闊，搭配使用天然材料建造出統一風格自然不造作的客房



主廚 飯島豪（Iijima Takeshi） 介紹

飯島豪先生於1988年下半年遠渡歐洲，開始在瑞士日內瓦湖畔的餐廳修業。

之後在法國的三星級餐廳※Michel Guerard ，以及George Blanc、Lucas Carton、Troisgros 等10家以上的餐廳累積經驗後，於1994年回到了日本。並曾於東京柏悅飯店、六本木之丘俱樂部、二期俱樂部（那須高原）、洞爺溫莎SPA渡假飯店等處擔任過主廚、執行主廚。現在以總主廚之姿，加入了BOUROU LAKE TOYA的策劃 。飯島主廚非常熟悉北海道的美食，尤其是對洞爺湖周邊地區的食材更是瞭若指掌，追求創作北海道美饌。同時他還擁有獵人的資格，對蝦夷鹿的數量管制更是作出貢獻。

※ 1988～1994年於該餐廳任職時的米其林指南評鑑。

「BOUROU LAKE TOYA」 設施概要

交通 經由道央高速公路虻田洞爺湖交流道車程約15分鐘 客房數 20間 房型 精緻套房（6間）、望樓套房（6間）、豪華套房（7間）、總統套房（1間） 房價 含早晚餐1晚 成人70,000日圓/人～（不含稅、含服務費） ※為2人同室價格 營運 野口觀光株式會社 設 計 阿部元氣 附屬設施 焚火休息廳（B1）、貴賓休息廳（B1）、餐廳（2樓）、健身房（3樓）、 芳療SPA（3樓）、頂樓露台（頂樓） 官方網站 https://www.bourou-toya.com/ 官方社群媒體SNS URL：https://www.instagram.com/bourou_lake_toya/

野口觀光株式會社

野口觀光集團為北海道代表性的觀光渡假村企業，除高級旅館外，旗下另有適合全家出遊或友人同行的休閒溫泉旅館、商務旅館等飯店，共擁有位於北海道及神奈川縣的21座住宿設施。

SOURCE 野口観光株式会社