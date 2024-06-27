香港寬頻與Bowtie跨界合作 推出全港獨家四合一醫療服務 進軍醫療保健領域 守護大眾健康

1. 無限次西醫視像診症

由Bowtie醫療網絡內的專業醫生提供

連同兩日處方藥物，最快四小時送抵客戶家中

每月診症次數不設上限

2. 全身檢查

項目全面，當中包括血脂分析、肝腎功能測試及糖尿病檢查等

3. 牙科服務

每年兩次牙科檢查及洗牙服務 [3]

如需其他美容牙科治療，如透明牙箍或瓷牙貼等，可節省高達$2,000費用[4]

4. 流感疫苗接種

香港寬頻持股管理人、執行副主席及集團行政總裁楊主光表示：「疫後港人對健康的關注和需求顯著上升。這次與業界領先的虛擬保險公司Bowtie開創先河，跨界合作推出全方位醫療服務，旨在將香港寬頻無限合一策略的多元化選擇進一步擴展至醫療健康領域，以強大的合作夥伴網絡及優惠又便捷的服務，全面照顧大家的居家生活所需。」

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示：「我們很高興能夠與香港寬頻達成戰略合作，推出性價比極高的四合一醫療服務計劃。透過香港寬頻極強大的銷售網絡，我們希望以不同場景讓客戶親身體驗醫療健康服務的好處，推廣『預防勝於治療』的重要性。」

更多關於香港寬頻x Bowtie四合一醫療服務計劃詳情，請參閱：https://www.hkbn.net/personal/healthcare/tc

1 Bowtie為首間獲香港保險業監管局透過快速通道（Fast Track）授予虛擬保險牌照的公司。 2 資料來源：政府統計處 : 《主題性住戶統計調查第78號報告書》（2024年1月） 3 只適用於長達12個月的計劃，以該計劃的生效期起計算。 4 僅適用於一般牙科醫生提供的服務，不包括專科醫生。

關於香港寬頻網絡有限公司

香港寬頻網絡有限公司營運香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）旗下與住宅方案相關的業務。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港超過257萬住戶及8,100幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2023年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻網絡有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net。

關於Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司，致力於填補健康保障缺口以及改變亞洲人民獲取醫療保障的方式。Bowtie透過創新科技及醫療專業，提供免佣金和方便的網上平台，讓客戶隨時隨地獲取健康保險計劃的報價、投保及索償服務。Bowtie獲得香港永明金融有限公司、三井物産及多間國際投資者共同支持，至今完成金額超過6.8億港元的融資，並為各家各戶提供了超過900億港元的保障額。欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.bowtie.com.hk。

由香港寬頻網絡有限公司及Bowtie聯合發布

SOURCE 香港寬頻網絡有限公司